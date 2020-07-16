«Транснефть» досрочно открыла 10 фельдшерско-акушерских пунктов

16 июля в Иркутской области «Транснефть» торжественно открыла шесть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Первые четыре заработали в конце 2019 года. Таким образом руководство компании с опережением сроков выполнило поручение правительства страны - построило в деревнях и поселках ре-гиона 10 новых ФАПов, поскольку старые после наводнения пришли в аварийное состояние.

В СТАРОМ ПОМЕЩЕНИИ ЗАМЕРЗАЛИ

Напомним, ровно год назад из-за ливней, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна, Иркутская область пережила самое масштабное за последний век наводнение. Под водой оказалось больше 100 населенных пунктов, около 45 тысяч человек пострадали от паводка, 26 человек погибли (еще четверо числятся пропавшими без вести)…

- Вся деревня плавала. У меня в доме было полметра воды, - не скрывает слез фельдшер села Заречное Альбина Николаева. - Фельдшерско-акушерский пункт тоже затопило, полы вздуло, зимой в нем было очень холодно. Спасибо «Транснефти» за новый ФАП.

Альбина Николаевна 31 год трудится фельдшером в Заречном. Сердце прихватило, травма, банальная простуда, прививки - все село, а это человек 300, идет к ней. Лишь пандемия коронавируса обошла иркут-скую глубинку стороной: два человека были в контакте с заболевшими, но, слава Богу, обошлось.

Когда случается что-то серьезное, местные жители едут за медпомощью в город Тайшет, который находится в 28 км от села. В деревне Тремино ситуация гораздо серьезнее. «Ближайшая участковая больница в Шиткино - это километров 60. Скорая едет оттуда. Или в Тайшет люди отправляются, а это 150 километров, часа три езды», - описывает медицинскую логистику фельдшер Светлана Москаленко.

Компания и в Тремино отстроила новый ФАП, а также в Новотремино, Сереброво, Вознесенском и Ар-шане. Проект типовой. Модульное здание площадью более 90 кв. м оснащено дизельной электростанцией, системами пожаротушения и охраны. Подведен интернет - есть возможности для использования теле-медицины. Установлено современное оборудование, включая электрокардиограф и дефибриллятор. На реализацию благотворительного проекта «Транснефть» направила около 320 млн рублей.

ВАЖНЫЙ ДЛЯ РЕГИОНА СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В августе 2019 г. правительство страны поручило крупным компаниям приступить к восстановлению региона. А уже в декабре «Транснефть» открыла первые четыре фельдшерско-акушерских пункта - в де-ревнях Укар и Зенцова Нижнеудинского района, Бирюсе Тайшетского района, в селе Бурхун Тулунского района.

На торжественном открытии ФАПа в п. Вознесенском мэр Нижнеудинского района Анатолий Крупенев отметил: «Это важный для региона социальный проект, но особенно он ценен для небольших населенных пунктов. У жителей появилась возможность получить современную медицинскую помощь, не выезжая за пределы своих поселков. Важно и то, что в случаях, когда человеку нужна срочная помощь, фельдшер сможет ее оказать, потому что у него для этого есть все условия».

И медики, и жители окрестных деревень неоднократно выражали признательность нефтепроводчикам за оперативное строительство крайне востребованных на селе фельдшерско-акушерских пунктов.

КСТАТИ

Условия - как в городе

Показательна реакция врачей, которые теперь трудятся в новых медицинских учреждениях: «Работаем так, как и не мечтали», - будто и не в сельской глубинке, а в крупном городе. Закуплен максимально воз-можный для отделения первичного звена набор специализированных медицинских комплектов на любой случай, вплоть до опасных инфекций, есть холодильник для вакцины. В случае острой необходимости фельдшер даже сможет принять в новом ФАПе роды. Созданы все необходимые условия для оказания помощи маме и малышу.