Хранители, отзовитесь!

Это конкурс для тех, кому не безразлична история, традиции и культура того места, где он проживает. Кому есть, о чем рассказать. Пусть даже это будут интересные сведения об одном лишь дереве или реке. Или о старом доме, возможно, о чье-то усадьбе, с которыми связаны факты, проливающие свет на жизнь, которой больше нет, но информация о которой расширит представления о знакомой с детства местности, удивит, обогатит новыми знаниями и позволит, в первую очередь, молодежи переосмыслить и иначе оценить свою малую родину. А для некоторых заброшенных музеев и памятников культурного наследия – это шанс обратить на себя внимание общественности и властей и обрести второе дыхание и стать еще одним популярным туристическим пунктом.

Роман Карманов, первый заместитель генерального директора ИД, присутствовавший на мероприятии, так прокомментировал совместную инициативу: «Предложение, с которым к нам обратились друзья, это то, что перекликается с нашим давнишним желанием сделать что-то подобное. Этот конкурс – и возможность для развития внутреннего туризма. В России есть, что посмотреть, удивляют и истории и люди…Призываю всех участвовать в проекте!»

Юлия Загитова, секретарь Союза журналистов России, добавила, что «конкурс объявлен, как нельзя более кстати, потому что в настоящий момент можно сесть на электричку или на поезд и посетить, наконец, те уголки, где ты давно хотел побывать, но все откладывал…»

Дарья Жукова, руководитель Дирекции общественного движения «Волонтеры культуры», считает, что подобные проекты – «это способ всем объединиться и почувствовать себя частью большого целого».

Кто может стать участником конкурса?

В творческом состязании может принять участие любой желающий, если тема покажется ему важной, и он располагает соответствующим материалом.

Но в первую очередь приглашаются краеведы, энтузиасты-историки, волонтеры, основатели музеев, защитники Родины или знатоки биографии какой-либо исторической фигуры, судьба которой так или иначе перекликается с указанной местностью.

Именно с такого микроскопического знакомства с историей того места, где родился, и начинается – не побоимся этого слова - любовь к Родине, большой и малой. Так и формируется тот культурный код, который необходим для формирования чувства принадлежности к своей стране и своему народу.

Какие требования предъявляются к конкурсной работе?

Через личное отношение автора, через его любовь к малой родине, должна быть показана привлекательность той или иной территории для ее гостей и местных жителей. Важно, чтобы текст был живой, без пафоса и официоза, чтобы людям захотелось посмотреть на все собственными глазами, возможно, специально для этого приехать издалека.

Текст может быть написан в любом жанре – в виде статьи, обозрения, очерка, портретного очерка. Общий объем - не менее 5000 и не более 10000 знаков (включая пробелы и знаки препинания).

Желательно приложить к работе не менее 5 фотографий.

Информационный материал, предоставляемый для участия в конкурсе, будет опубликован на сайте ХранителиРодины.рф.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 июля по 31 августа 2020 года.

Зарегистрированные заявки оцениваются членами жюри конкурса в два этапа по следующими критериям:

- актуальность публикации (степень соответствия тематике конкурса и требованиям к краеведческим информационным материалам);

- привлекательность, художественное качество фотографий;

- популярность публикации на сайте «ХранителиРодины.рф» (количество пользовательских отметок «нравится»).

До 7 сентября уже станет известен список финалистов конкурса, который сформируется из числа заявок, набравших не менее 20 баллов по итогам первого этапа.

На заключительном этапе конкурса до 14 сентября будут названы три победителя.