2020-07-16T20:08:59+03:00
Общество

Вопрос дня: А вы заметили, что стали работать меньше?

Эксперты подсчитали, что с 2014 года среднее рабочее время у мужчин сократилось на 13 минут в день (6%), у женщин - на 26 минут (8%)
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Вопрос дня: А вы заметили, что стали работать меньше?Вопрос дня: А вы заметили, что стали работать меньше?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Алексей КОРТНЕВ, лидер группы «Несчастный случай»:

- Я стал меньше на 100%. Не заметить такое невозможно. С момента начала пандемии до первого публичного концерта пауза в полгода. Мы выступаем в Москве 30 августа. До этого дня работы не было. Чтобы кормить семью, гасить ипотеку, мы распродаем имущество. У жены есть зарплата, она тренер. Но этого не хватает.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- У нас ничего не останавливалось. Больше был в Петербурге, а не в Москве. Все запросы рассылал, письма от граждан получал. Вел приемы по видеосвязи. Еще развозил продукты своим старушкам-избирательницам. Машину передал на нужды больницы. Все кипело!

Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:

- Тут было волнами. Когда пошел коронавирус, новости про него, число клиентов выросло в разы. Все волновались за свое будущее, как прокормят семьи без зарплаты, некоторые реально опасались болезни. Потом все стихло. Количество пациентов стало прежним.

Инна СИРОТКИНА, учитель начальных классов:

- Мы работали меньше. Не нагружали детей во время уроков по скайпу. Хоть отдохнуть смогли. Но заполнения бесконечных бумаг никто не отменял.

Вячеслав ДАНИЛОВ, политолог:

- Некоторые знакомые женщины просто зашивались на удаленке. Надо и посуду помыть, и уроки у детей проверить, и отчет сдать, и на сто звонков ответить. Что касается меня, то перевод работы в удаленный формат привел к субъективному ощущению роста работы. И это даже несмотря на полуторачасовую поездку в университет, которую теперь вроде как совершать не надо.

Алена, читательница сайта KP.RU:

- Работа есть, и я этому радуюсь. Тут уже часов не считаю. У меня многие друзья лишились своих мест. Сейчас ищут, где бы пристроиться.

Игорь, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Да, просидел месяц дома. Никуда не выходил. Мне по возрасту нельзя. Тружусь охранником на складе, прибавка к пенсии такая. Но меня на смены не выпускали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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