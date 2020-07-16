2020-07-16T20:26:29+03:00
Спорт

Трусова и Плющенко на сборах устроили соревнования в спринте: тренер показал видео забега

Фигуристка под началом нового тренера продолжает готовиться к сезону на сборах в Кисловодске [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александра Трусова.Александра Трусова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Одна из лучших фигуристок сборной России Александра Трусова продолжает подготовку к новому сезону на сборах в Кисловодске. Ее тренером теперь является двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. И он активно рассказывает о подробностях тренировок.

Плющенко у себя в личном Инстаграме выложил новое видео. На нем - очередное тренировочное занятие, во время которого Евгений Плющенко пробежал небольшой отрезок наперегонки со своей звездной подопечной - Александрой Трусовой.

- Забег в долгую... Спорсменка Александра Трусова почти победила тренера, который не такой уж и простой! - подписал видеоролик Евгений Плющенко.

Напомним, что в прошлом сезоне Александра Трусова впервые в карьере стала выступать на взрослом уровне. И для фигуристки все получилось весьма неплохо. Она стала первой на двух этапах Гран-При. А потом у Саши случилась "бронзовая серия". Фигуристка стала третьей в финале серии Гран-При в декабре 2019 года в Турине. Затем спустя пару недель - бронзовым призером чемпионата России 2020, которй прошел в Красноярске. Ну и финалом сезона для Саши стала бронзовая медаль чемпионата Европы 2020, который прошел в австрийском городе Грац.

В мае спортсменка решилась перейти к Евгению Плющенко от Этери Тутберидзе. И начиная с июня она находится на тренировочных сборах на базе в Кисловодске.

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Бег Плющенко и Трусовой наперегонки
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ИСТОЧНИК KP.RU

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