Сибирское отделение РАН объединит 14 институтов для исследования Арктики

Для этого Сибирское отделение РАН проведёт на полуострове Таймыр масштабное исследование территории по приглашению «Норникеля». По итогам Большой норильской экспедиции планируется составить новую концепцию и принципы хозяйствования в арктической зоне России. Специалисты будут опираться не только на отечественные наработки, но и на опыт других стран, которые ведут деятельность в этих широтах.

О миссии комплексной экспедиции рассказал Николай Юркевич, заведующий лаборатории эколого-экономического моделирования техногенных систем ИНГГ СО РАН, руководитель экспедиционного отряда Большой норильской экспедиции:

«Нам важно определить конкретные прорывные технологии, за счет которых мы сегодня можем добиться реальных результатов, например, минимизации выбросов CO2, серы и так далее. Речь идет о том, чтобы на базе фундаментальных разработок подготовить некий проект природопользования со сниженным экологическим ущербом».

В состав отряда, который отправится в экспедицию, войдут опытные специалисты разных направлений — геологи, ботаники, нефтехимики, экономические прогнозисты из Норильска, Новосибирска, Красноярска, Якутска, Томска, Барнаула.

«Особенность этой экспедиции в том, что здесь 14 институтов объединяется под одним флагом», — пояснил Николай Юркевич. — «Естественно, мониторинговые работы в Норильском промышленном районе проводились и раньше, но комплексного подхода до сих пор не применялось».

В состав экспедиции войдут геологи, ботаники, нефтехимики, экономические прогнозисты из Норильска, Новосибирска, Красноярска, Якутска, Томска, Барнаула.Фото: пресс-служба РАН

Главными пунктами маршрута Большой норильской экспедиции станут бассейны таймырских рек Пясина, Норилка и Амбарная, а также озер Пясино и Лама.

«В первую очередь, мы начнем работы в окрестностях Норильска, а дальше дойдем до Карского моря. Этап полевых работ продлится около месяца. Затем идет камеральная обработка, лабораторные исследования, разработка методик. Но подчеркну, что для оценки динамики состояния мерзлоты, загрязнения вод, почв и донных осадков исследования должны быть регулярными. Поэтому мы надеемся, что такие работы станут систематическими», — подчеркнул руководитель экспедиции.

«Такого рода экспедиций и глубинных исследований за Полярным кругом не проводилось уже несколько десятков лет», — рассказал научный руководитель экспедиции, председатель СО РАН, академик Валентин Пармон. — «Детальное изучение данных по четырем основным направлениям исследования — воды, донные осадки и атмосфера, анализ состояния почв, биоразнообразия, инженерных и геокриологических условий — позволит сформировать целостную картину антропогенных и природных изменений с целью выработки как конкретных рекомендаций, так и общей концепции хозяйствования в Арктике в изменившихся условиях».

Президент «Норникеля» Владимир Потанин также прокомментировал старт исследовательских работ: «Мы отчетливо понимаем, что без глубокого изучения арктических регионов и достоверных научных знаний о них нельзя строить планы на будущее. Для реализации масштабных планов освоения Арктики важно знать, какие геологические и биохимические процессы стали следствием климатических и антропогенных изменений. «Норникель» как лидер промышленного развития региона осознает свою ответственность и намерен пересмотреть существующий подход к промышленной экологии, опираясь на результаты Большой норильской экспедиции».

Группа учёных, объединённых Сибирским отделением РАН, начнёт работать уже в июле, первые итоги ожидаются в ноябре 2020 года.