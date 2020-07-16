2020-07-16T21:08:52+03:00
Звезды

«В иске отказано полностью»: МХАТ им.Горького опровергает, что актер Александр Титоренко отсудил у театра компенсацию

Первоначальное решение суда будет обжаловано — окончательного решения по нему нет
Константин ГЛЫБА
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Суд не удовлетворил иск Александра Титоренко. Фото: mxat-teatr.ruСуд не удовлетворил иск Александра Титоренко. Фото: mxat-teatr.ru
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Еще четыре месяца назад Таганский суд Москвы частично удовлетворил иск актера Александра Титоренко и взыскал с МХАТ им. М. Горького около 160 тысяч рублей в качестве компенсации части зарплаты. Он служил в театре, получая оклад 150 тысяч рублей (спектакли «Граф Нулин и другое», «Вождь краснокожих» и другие), но в 2019 году зарплату актеру понизили после профессиональной экспертизы. Это и стало поводом для иска.

Сотрудники МХАТ им. Горького решение суда обжаловали — и окончательно решение до сих пор не принято.

— Авторы «новости» [о взыскании компенсации с театра] не указывают, что речь идет о судебном заседании, которое состоялось четыре месяца назад, — подчеркивает исполнительный директор МХАТ им. Горького Татьяна Ярошевская. — И не пишут, что в результате серии апелляций и судебных решений 2 июля 2020 года артисту в иске отказано полностью... Но фейковая новость раскручивается вовсю. Кто-то тратит много энергии и средств, чтобы помешать театру реализовать масштабные планы и амбиции… Кто-то, кому наш успех может стать поперек горла. Но в итоге это только помогает нам сосредоточиться на главном. И в театре собирается отличная команда, и вокруг театра все больше творческого интереса.

Изначально Титоренко требовал от театра 450 тысяч рублей за снижение зарплаты. И МХАТ им. Горького этот иск обжаловал, опираясь на то, что при определении суммы компенсации суд отталкивался от механизма расчета начислений по заработной плате, представленного ответчиком, ибо истец допустил в своих расчетах ошибки.

Как сообщают в театре, 2 июня Титоренко подал возражения на апелляционную жалобу, как это следует из карточки дела, размещенной на сайте Таганского суда.

В адрес театра почтой России уведомлений о дате рассмотрения апелляционной жалобы МХАТ не поступало. Выходит так, что до настоящего времени решение в силу не вступило и исход дела еще не определен. На сайте Таганского суда указано, что дело находится в канцелярии судьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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