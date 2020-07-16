В тушении лесных пожаров в России участвуют более 5,4 тысяч человек

По всей России сейчас борются с природными пожарами. Летом никуда от этого не денешься, нет-нет, но полыхнёт.

По данным Рослесхоза на 16 июля, в тушении лесного огня участвуют 5 461 человек, 918 единиц техники, 42 воздушных судна. На авиационном мониторинге задействовано 74 воздушных судна.

За последнюю неделю отряд огнеборцев и техники увеличился в среднем в полтора раза. Напомним, ещё в минувший понедельник пожары тушили 3422 человека. Всего сейчас в разных регионах страны насчитывается 187 «горячих» точек на площади более 44,4 гектаров. Огонь уже удалось остановить в таких областях, как Мурманская, Оренбургская, Ульяновская, Свердловская, Тюменская, а также в Республиках Башкортостан, Марий Эл, Пермском, Алтайском, Камчатском и Забайкальском краях.

При этом в труднодоступных и удаленных лесных землях ведётся постоянное наблюдение с помощью лесопожарных формирований и космического мониторинга.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

Если заметили лесной пожар, нужно сообщить об этом по телефону Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.