Фигуристка Туктамышева назвала свое суперсредство для восстановления сил после тренировок

Чемпионка мира и Европы 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева поведала о том, как восстанавливает свои силы после тренировок. Одна из лучших спортсменок России продолжает свою подготовку к новому сезону, проводя время на тренировочных сборах в Кисловодске. И вот в своем личном Инстаграме спортсменка поделилась некоторыми сокровенными мыслями.

- Как я восстанавливаюсь после тренировок? По возможности это баня, а если ее нет, то горячий душ. Высокая температура и вода помогают мышцам меньше забиваться и быстрее восстановится. И еще суперсредство – это сон, - пишет у себя в личном Инстаграме Елизавета.

Не забыла Елизавета и о еще одном важном способе осстановления сил:

- Ну и покушать, естественно

23-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева является ученицей прославленного тренера Алексея Мишина. Фигуристка в 2013 году выиграла "бронзу" на чемпионате Европы в Загребе. А спустя два года стала лучшей в мире. Сначала победила на европейском первенстве в Стокгольме, а потом была лучшей на ЧМ, который прошел в Шанхае.

Однако затем у Лизы случился ряд неудачных сезонов и она смогла заявить о себе лишь в сезоне 2018/2019 годов. Туктамышева тогда выиграла этап Гран-При в Канаде и стала третьей в финале серии. В прошлом сезоне Лиза не попала в финал, а на чемпионате России 2020 в Красноярске она заняла четвертое место. И не попала в состав сборной России на главные турниры сезона, став официально "первой запасной" на чемпионат Европы и мира.