2020-07-16T21:33:10+03:00
Спорт

Фигуристка Туктамышева назвала свое суперсредство для восстановления сил после тренировок

Спортсменка готовится к новому сезону в Кисловодске и активна по-прежнему в Инстаграме
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Елизавета Туктамышева.Елизавета Туктамышева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Чемпионка мира и Европы 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева поведала о том, как восстанавливает свои силы после тренировок. Одна из лучших спортсменок России продолжает свою подготовку к новому сезону, проводя время на тренировочных сборах в Кисловодске. И вот в своем личном Инстаграме спортсменка поделилась некоторыми сокровенными мыслями.

- Как я восстанавливаюсь после тренировок? По возможности это баня, а если ее нет, то горячий душ. Высокая температура и вода помогают мышцам меньше забиваться и быстрее восстановится. И еще суперсредство – это сон, - пишет у себя в личном Инстаграме Елизавета.

Не забыла Елизавета и о еще одном важном способе осстановления сил:

- Ну и покушать, естественно

23-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева является ученицей прославленного тренера Алексея Мишина. Фигуристка в 2013 году выиграла "бронзу" на чемпионате Европы в Загребе. А спустя два года стала лучшей в мире. Сначала победила на европейском первенстве в Стокгольме, а потом была лучшей на ЧМ, который прошел в Шанхае.

Однако затем у Лизы случился ряд неудачных сезонов и она смогла заявить о себе лишь в сезоне 2018/2019 годов. Туктамышева тогда выиграла этап Гран-При в Канаде и стала третьей в финале серии. В прошлом сезоне Лиза не попала в финал, а на чемпионате России 2020 в Красноярске она заняла четвертое место. И не попала в состав сборной России на главные турниры сезона, став официально "первой запасной" на чемпионат Европы и мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Рубин – Ростов 16 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Рубин - Ростов 16 июля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 июля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Локомотив - ЦСКА 16 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Локомотив - ЦСКА 16 июля. Прямая онлайн-трансляция состоится 16 июля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24