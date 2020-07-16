"Локомотив" победил ЦСКА 2:1 в битве за Лигу Чемпионов

В четверг, 16 июля, в Черкизово решался вопрос - кому точно осенью 2020 года играть в Лиге Чемпионов от России. Второе место по итогам сезона РПЛ дает право на прямое участие в главном турнире Европы на будущий сезон. И кто же больше достоин этой позиции, предстояло решить в битве "Локомотива" и ЦСКА. Обе команды по-разному провели рестарт сезона. И к предпоследней игре подошли в ранге кандидатов на вторую строчку. ЦСКА нужна была только победа, у "Локомотива" же были варианты. А выигрыш же досрочно давал команде Марко Николича серебряные медали сезона.

Поединок на "РЖД Арене" прошел в привычной для финала этого сезона "коронавирусной" атмосфере - только 10% зрителей на трибунах, а сплошь и рядом меры безопасности. Стоит отметить, что часть фанатов ЦСКА по ходу поединка "выдала" себя - группа болельщиков арендовала вип-ложу на стадионе в Черкизово и рьяно болела за армейцев. То и дело выдавая себя криком "ЦСКА всегда будет первым" на почти пустой, из-за ограничений, арене.

Первый гол в этом поединке был забит ближе к концу первого тайма. Защитник ЦСКА Дивеев снес в своей штрафной форварда "Локомотива" Эдера. В дело вступил судья, взявший видеоповтор. И по итогам просмотра VAR вердикт был суров - мяч "на точку". Лидер "Локомотива" Алексей Миранчук мастерски развел по разным углам вратаря ЦСКА Акинфеева и мяч, открыв счет точным ударом - 1:0. И при таком счете команды отправились отдыхать.

И вот когда казалось, что уже все, "Локомотив" точно выиграет этот матч и станет вновь вице-чемпионом России, то случилось нечто. Лидер атак ЦСКА Никола Влашич забил ответный мяч на 71-й минуте поединка. И у встречи в ее финале появилась интрига. Потому что моменты стали возникать у ворот как хозяев, так и гостей. Мог забить "Локомотив", могли пропустить и футболисты ЦСКА.

Локомотив - ЦСКА. 1:1. Никола Влашич, Тинькофф РПЛ, 29 тур 16.07.2020.ЦСКА сравнивает счет в матче

И развязка наступила на последней минуте основного времени. Судья снова поставил "точку" после просмотра видеоповтора. VAR помог "Локомотиву" - Алексей Миранчук забил второй мяч в ворота ЦСКА за вечер. И оба раза был точен с пенальти.

"Локомотив" выиграл у ЦСКА со счетом 2:1. И благодаря этой победе досрочно вышел в Лигу Чемпионов. У "Локо" - 54 очка и второе место. У "Краснодара" - 49 и одна игра в запасе. ЦСКА же остался четвертым при 47 баллах.

22 июля ЦСКА дома сыграет против "Тамбова", а "Локомотиву" предстоит поездка в Екатеринбург на матч против "Урала". Но многое в сезоне может проясниться после перенесенной игры "Динамо" и "Краснодара", которая пройдет 19 июля на Кубани.