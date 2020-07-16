2020-07-16T22:50:30+03:00
Общество

Уникальный храм, который спасают в ярославском селе, отметит 250-летие

На праздничную службу приглашают всех желающих
Ольга БОРСКАЯ
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Церковь Казанской иконы Божией Матери в селе КурбаЦерковь Казанской иконы Божией Матери в селе КурбаФото: Наталия КУДРЯШОВА
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Кто однажды видел крест, парящий над полуразрушенными маковками Церкви Казанской иконы Божией Матери, никогда его не забудет. Величественный храм стоит в небольшом селе Курба Ярославской области.

Исследователи говорят, что второго такого нет в России - а, возможно, и в мире. Его основание - почти ровный круг, состоящий из 16 лепестков. Обычно, в храмах эпохи нарышкинского барокко насчитывают максимум восемь лепестков. Как и почему в ярославской глубинке возник такой неповторимый архитектурный памятник? Для исследователей это загадка. Отдельное удивление вызывает тот факт, что храм уникальной формы создан не в богатом городе, не в столице - а в небольшом селе.

Храм был построен в конце 18 века, но в советские годы пришел в запустение. Сейчас комплекс в Курбе восстанавливают энтузиасты. Местных жителей в этом поддержал фонд "Белый Ирис". Благодаря пожертвованиям небезразличных людей и полученному президентскому гранту сейчас заканчиваются консервационные работы. Они помогут защитить храм от дождя, ветра, снега и остановить дальнейшее разрушение. В планах - разработка проекта и реставрационные работы.

На фресках храма исследователи насчитали более 400 сюжетов Фото: Наталия КУДРЯШОВА

На фресках храма исследователи насчитали более 400 сюжетовФото: Наталия КУДРЯШОВА

А пока что всех неравнодушных приглашают отметить 250-летие со дня основания Церкви Казанской иконы Божией Матери. 21 июля в храме пройдет праздничная служба.

Фонд "Белый Ирис" также организовал благотворительную акцию по сбору средств на реставрацию «Храм в Курбе – живи!». Чтобы поддержать благое начинание, необходимо отправить смс на номер 7715 cо словом НАСЛЕДИЕ и суммой пожертвования через пробел (например, Наследие пробел 200). Внести пожертвование можно также на сайте фонда.

РЕПОРТАЖ

Крест, парящий под облаками: В ярославском селе спасают уникальный храм

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