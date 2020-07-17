2020-07-17T01:58:55+03:00
Звезды

Дебют после карантина: Анна Семенович и Елена Ваенга поразили зрителей реальными размерами

Одна из певиц заметно постройнела, а другая, похоже, прибавила в весе
Елена ПЕТРОВА
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Анна Семенович и Елена Ваенга поразили зрителей реальными размерамиАнна Семенович и Елена Ваенга поразили зрителей реальными размерамиФото: Елена ПЕТРОВА
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«Славянский базар» в Витебске стал первым большим фестивалем спустя несколько месяцев карантина и возможно, даже единственным, который не пришлось отменять или переносить. На открытии шоу 16 июля звёзды выступали перед зрителями впервые за несколько месяцев - последний раз большинство артистов пели и плясали ещё в марте, и с тех пор поклонники видели их разве что в Инстаграме.

Фото: Елена ПЕТРОВА

Неудивительно, что живая встреча оказалась во многом неожиданной. Так, например, Елена Ваенга, выступавшая на открытии фестиваля, поразила гостей тонким станом с осиной талией. Некогда крупная певица на изоляции отдохнула, посвежела и словно скинула с десяток лет. «Как похудела!», - отметили гости на первых рядах, у которых была возможность хорошенько рассмотреть артистку. А вот хиты у Ваенги остались прежними: как и несколько лет назад, она также поёт свой знаменитый «Аэропорт».

Фото: Елена ПЕТРОВА

А вот другая звезда, наоборот, порадовала гостей «Базара» новой песней - Анна Семенович в этот вечер презентовала хит «Дети земли» в дуэте с Митей Фоминым. Однако, внешний вид артистки оказался далёк от ее фото в Инстаграме. От аудитории не укрылось, что певица на карантине прибавила в весе, да ещё и выбрала неудачный наряд, подчеркивающий недостатки фигуры. А ведь Анна буквально месяц назад истязала себя голодовкой и процедурами для похудения, отчитываясь подписчикам в соцсетях, что ей приходится питаться строго по диете. Возможно, такой строгий подход дал сбой: всем худеющим известно, что самое сложное не сбросить вес, а удержать его.

Фото: Елена ПЕТРОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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