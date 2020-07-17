2020-07-17T11:04:34+03:00
Происшествия

Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы

Насильником оказался малознакомый парень, с которым ведущая проводила время в гостиничном номере
Иван РУНЕВ
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В настоящее время все материалы переданы в Следственный комитет по городу МосквеВ настоящее время все материалы переданы в Следственный комитет по городу МосквеФото: Олег ЗОЛОТО
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В отдел полиции района Арбат обратилась 28-летняя экс-ведущая телешоу на одном из музыкальных телеканалов Марина П.* Девушка рассказала полицейским, что стала жертвой изнасилования. По словам Марины, поздним вечером она находилась в номере одной элитной гостиницы в самом центре Москвы вместе с неким мужчиной. О парне телеведущая почти ничего не знала, кроме того, что он представился ей как Антон*. Что именно происходило в номере и как они там оказались, Марина не пояснила, однако закончилось все трагично - незнакомец изнасиловал девушку.

«В полицию обратилась 28-летняя телеведущая Марина П.* с заявлением об изнасиловании. Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы. По горячим следам был задержан молодой человек подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 27-летний уроженец Ленинградской области Антон В.*», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время все материалы переданы в Следственный комитет по городу Москве, который занимается данным делом. Следователям предстоит выяснить все детали и восстановить полную картину произошедшего в тот вечер в гостинице в центре Москвы.

* - имена изменены

ИСТОЧНИК KP.RU

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