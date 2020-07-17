2020-07-17T11:33:37+03:00
Происшествия

Женщину ограбили на миллион рублей с лишним, оставив взамен 60 тысяч фальшивых долларов

Потерпевшая сначала даже не поняла, что доллары поддельные
Иван РУНЕВ
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В настоящее время полиция устанавливает все детали произошедшего и разыскивает воровВ настоящее время полиция устанавливает все детали произошедшего и разыскивает воровФото: Иван МАКЕЕВ
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Все случилось в одном из домов на улице Комсомольская в подмосковном Одинцово. В полицию обратилась 45-летняя Светлана В.* Женщина сообщила правоохарнителям, что стала жертвой кражи - из ее квартиры похитили украшения и крупную сумму денег. Преступники не просто украли все ценное, но и решили поиздеваться - оставили Светлане вместо ее сбережений 6 толстых пачек с фальшивыми долларами. Сперва женщина приятно удивилась, найдя дома такую кучу денег, но рассмотрев их внимательнее, поняла - все они подделка.

"В ходе осмотра места преступления, полицейские обнаружили в квартире 6 пачек фальшивых купюр общей суммой примерно 60 тысяч долларов США. Общий ущерб от действий грабителей составил 1 150 000 рублей", - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция устанавливает все детали произошедшего и разыскивает воров. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ - Кража в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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