Врач скорой рассказал, как уберечься от солнечного удара

– Солнечный удар может оказаться очень опасным, – рассказал «Комсомолке» врач скорой помощи в ССиНМП им А. С. Пучкова Михаил Коневский. – При длительном пребывании на солнце мозг перегревается, повышается давление, а это может привести к разрыву капилляров, вызвать проблемы в работе ЦНС и сердца. В тяжелых случаях развиваются галлюцинации и бред, начинаются судороги, человек может потерять сознание и даже впасть в кому. Бывают и летальные исходы.

По словам врача, в группе особого риска находятся люди с лишним весом, болезнями сердца и сосудов, пьяные и пожилые.

Чтобы уберечься от солнечного удара, эксперт советует избегать длительного пребывания на солнце, особенно в самую жару – с 11 утра до 4 - 5 часов вечера. Обязательно носить головной убор, просторную одежду, лучше из легких натуральных материалов и много пить – минеральную воду или некрепкий зеленый чай. И никакого алкоголя на жаре! Также вредно в жару есть жирную и белковую пищу.

Если же удар случился, надо как можно скорее оказать пострадавшему первую помощь.

– Первым делом нужно отвести человека в прохладное место, в тень, положить на удобную поверхность, приподнять ноги, на лоб – что-нибудь холодное, – советует Коневский. – Напоить прохладной минералкой – она поможет восстановить водно-солевой баланс. Если человек потерял сознание, дайте ему понюхать нашатырный спирт – его можно купить в любой ближайшей аптеке. И незамедлительно вызывайте скорую! Часто последствия солнечного удара проходят сами, но врачи должны убедиться, что у пострадавшего нет осложнений. В тяжелых случаях бывает, что пациента приходится везти в стационар и оказывать ему комплекс реанимационных мероприятий.