"Подмешивал ей что-то": отец Насти Тропицель рассказал об издевательствах мотоинструктора над девушкой

Родители Насти Тропицель после смерти дочки на Бали активно ведут ее соцсети и дают интервью. Сначала они устроили поминки по 18-летней девушке в прямом эфире, а теперь дали откровенное интервью, в котором раскрыли интимные подробности жизни бойфренда Виктора Майдановича и их дочки, разбившейся на мотоцикле.

Родители Насти Тропицель заявили, что, живя на Бали, дочь попала в дурную компанию. Отец считает, что так называемые друзья попросту жили за счет Насти, причем и бойфренд-мотоинструктор Виктор Майданович был не исключением. Он учил девушку ездить на байке. А когда между ними случился роман, избранник продолжал брать с любимой оплату за обучение. "На балийских форумах пишут: «Он очень хорошо устроился: и ..., и деньги берет", - негодует мама погибшей Оксана.

Отец отметил, что он слишком поздно узнал об увлечении дочери. А дедушка Насти сразу понял, что она попала в беду. "Он посмотрел ее видео за июнь и сказал: «Это уже не Настя. Это мотылек, который попал в паутину». Потом в Интернете все начали писать, что она, видимо, уже употребляет. Возможно, Витя ей вечерами что-то подмешивал или чаи какие-то давал…", - предположил папа в эфире YouTube-шоу "Пушка".

Также родители возмущены откровенными публикациями жениха насчет интима с их дочерью. "Мне начали все это присылать. Я кусками посмотрел… Там много слов, которых я даже не знаю. Я только про БДСМ слышал. Он ее связывал, измывался над ней так, что она рыдала", - отметил отец Насти.

nastyatropi Настя Тропицель в 15 лет заработала свой первый миллион

Родители с ужасом вспоминают поведение Майдановича на кремации Насти. Оказалось, парень давно интересуется эзотерическим учением, причем особенно его волнует тема смерти. "Витя смотрел, как она горит. А потом он где-то ляпнул, что его заботит процесс умирания, как душа уходит из тела. Балийцы сказали, что это он так хотел потренироваться на нашем ребенке", - вздыхает Андрей и утирает слезы.

Супругам также показалось странным и то, что после трагедии со счетов дочери началось активное списывание денег. А друзья почему-то привезли не весь багаж Насти: исчезли брендовые наряды и крупная сумма денег.

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В свою очередь, бойфренд погибшей уверен, что ее отец чувствует свою вину в произошедшем. Настя была в весьма напряженных отношениях с родителем.

"Я разговаривал с психологом, и мы пришли к выводу, что отец Насти чувствует свою вину в произошедшем, поэтому так себя ведет. Он же даже на Бали пытался ее достать, все запрещал. В итоге у нее нервы сдавали. У Насти была очень сложная жизнь и, поверьте, если бы она во всем слушала отца, она бы ничего не добилась. Он ведь даже запрещал ей видео снимать, не хотел, чтобы она была блогером", - подчеркнул Виктор.

Напомним, Настя Тропицель погибла в ДТП на одной из трасс курортного района Бали. Девушка выбралась на прогулку на байках вместе со своим молодым человеком. В какой-то момент она не справилась с управлением и столкнулась с байком друга. После чего Тропи врезалась в отбойник, получив травмы, не совместимые с жизнью. 25 июня девушку кремировали на Бали. Прах усопшей разделили на две части - одну развеяли на острове, другую отправили в родной Санкт-Петербург. В последний путь на Бали Тропицель проводил бойфренд Виктор Майданович. Именно на его глазах произошла чудовищная авария, унесшая жизнь любимой. Молодой человек планирует посадить дерево в память о возлюбленной.