Турецкие страсти: Звезда «Великолепного века» избил невесту после сообщения о расставании и может сесть на 13 лет

Озан Гювен серьезно попал Фото: кадр из фильма

Исполнитель роли визиря Рустам-паши в популярном турецком сериале «Великолепный век» Озан Гювен серьезно попал.

Его девушка, актриса Дениз Булускуз, опубликовала пост и фото с побоями, которые ей нанес якобы Гювен. Она утверждает, что артист избил ее 13 июня у себя дома.

По факту избиения составлено заявление — и обвинение, как утверждает зарубежная пресса, уже готово.

По факту избиения составлено заявление

ВЕРСИЯ БУЛУСУЗ

На фото, размещенных девушкой, у нее довольно крупные синяки на руках, лице и небольшое кровоизлияние в правый глаз. По версии девушки, они приехали в дом Гювена, когда он был пьян и «говорил без разбора». Дениз начала успокаивать возлюбленного, а он в ответ разбил прикроватную лампу об стену, абажур лампы отскочил в подборок актрисы. Озан, как уверяет Булусуз, бил и себя, и ее по лицу со словами «Смотри, тебе одну пощечину дал, а себе двадцать!». Когда она попыталась сбежать, он взял ее за волосы и приложил об стену. Актриса скатилась по лестнице, травмировав ноги. Затем он отобрал телефон девушки, и запер ее в доме. А в ответ на просьбу попить полил голову девушки из бутылки. Сбежав, Дениз тут же отправилась в травмпункт снимать побои.

Сам Гювен оправдался, что драка была обоюдной — и тоже выложил фото с гематомой в районе лба. Более того, Озан подал встречный иск к Дениз. Он отрицает вину.

ВЕРСИЯ ГЮВЕНА

Актер утверждает, что все было иначе. Они вместе проводили вечер и выпивали, после чего водитель отвез пару к нему в дом. Конфликт разгорелся после того, как Гювен сообщил девушке, что им надо расстаться. Дениз якобы пообещала опозорить актера, если они разойдутся. Лампа разбилась после того, как он начал тянуть одеяло на себя, а девушка случайно отмахнулась. При этом лампа не разбилась, утверждает Озан, абажур упал, ножка осталась в руках Дениз — и она сама начала наносить себе увечия со словами «Ты меня бьешь». Когда он попытался забрать эту ножку, она выскочила и попала по подоборку актрисы. Он тут же обработал рану и наложил пластырь. После чего девушка заявила, что на всю Турцию ославит Озана как мужчину, поднимающего руку на женщин. А 13 июня она сама создала спецгруппу в WhatsApp, куда добавила всех друзей Гювена, и сообщила им, что он ее избил, прикрепив фото.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

«Насилие не должно быть оправдано ни в какой форме», — написал актер в ответ на давление общественности. И прокуратура Стамбула, похоже, согласна с ним: обвинительное заключение, как пишут местные СМИ, готово — Гювену максимально грозит 13 лет тюрьмы по целому набору тяжелых статей — и насилие, и удержание человека в помещении против его воли.

Булусуз в сообщении подписчикам подчеркнула, что «в обществе, где насилие над женщинами никоим образом не является неприемлемым преступлением», ей удалось сохранить психическое здоровье, опираясь только на поддержку близких. Именно поэтому Дениз попросила уважать конфиденциальность ее личной жизни и нежелание в подробностях публично разбирать разбирательство.