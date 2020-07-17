Шприцы и горы мусора в номерах: Эксперимент по расселению бездомных в отели Сан-Франциско закончился катастрофой

Катастрофой закончилась благая попытка мэрии Сан-Франциско одним махом решить две проблемы: размещение на период эпидемии коронавируса многочисленных бездомных во избежание распространения COVID-19 и выделение дотаций простаивающим из-за все той же эпидемии городским гостиницам.

Бомжам было решено предоставить гостиничные номера, а отельерам - перевести деньги за проживание постояльцев. Все происходило в обстановке полной секретности – отелям не нужна была подобного рода реклама.

Итогом стала настоящая катастрофа – за несколько недель бездомные превратили в свалки тысячи гостиничных номеров.

FoxNews представил расследования на эту тему: «В отелях происходят вечеринки, передозировки наркотиками, нападения на людей, сексуальные домогательства, там умирают люди. Это нужно остановить». По мнению журналистов, городские власти делают вид, что ничего особенного не происходит.

Полностью деморализованный гостиничный персонал рассказывает о фекалиях по всем углам, залитых мочой и рвотными массами постельном белье, полотенцах и матрасах, сотнях использованных шприцов и горах мусора. Все это – не финальный, а ежедневный результат не то щедрости и гуманности городских властей, не то недальновидности и безысходности владельцев гостиниц.

Как выяснили журналисты, щедротами городского департамента общественного здравоохранения бомжам, временно обретшим кров, в гостиницы доставляются пиво, водка и марихуана. Все это – в рамках специальной программы, направленной на искоренение преступности и попрошайничества. Также мэрия спонсирует трехразовое питание, услуги прачечной и приобретение средств личной гигиены.

Пока горожан и турагентов несколько утешает тот факт, что в подобном эксперименте не принимали участие все отели Сан-Франциско, и какая-то часть гостиничного фонда будет в состоянии принять туристов сразу после того, как карантинные ограничения будут сняты. Но об этом говорить преждевременно: после первых послаблений губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом был вынужден вновь ввести строгие карантинные меры на территории всего штата, в котором фиксируется резкий рост количества заболевших коронавирусом.

Расселение бездомных в отели на период карантина – ноу-хау нью-йоркское. В марте, когда в США захлестнула первая волна COVID-19, там еще холодно. Поэтому подобное решение в Городе Большого Яблока было хоть как-то оправдано не только гуманным отношением к бомжам, но и погодными условиями. Городские власти Сан-Франциско подобной благотворительностью занялись позже, когда в городе установилась теплая погода. За что теперь не только находятся под шквалом критики и судебных исков со стороны владельцев гостиниц, а также жителей города, живущих по соседству с превратившимися в приюты отели. Люди жалуются на резко возросший уровень преступности, попрошайничество и антисанитарию.

Кстати, в Нью-Йорке бесплатно поселиться в одну из гостиниц до сих пор могут не только бездомные, но и жители города, не имеющие возможности соблюдать у себя дома положенный режим самоизоляции. Например, после выписки из больницы, возвращения из определенного региона или страны, невозможности или отказа от проживании в одной квартире или комнате с заболевшим коронавирусом.