Мама Мирославы Карпович назвала ложью роман дочки с Павлом Прилучным

К Мирославе Карпович и Павлу Прилучному сейчас приковано особое внимание. За романом актеров с замиранием сердца следит, кажется, вся страна. Меж тем, маму звезды сериала "Папины дочки" вся эта шумиха раздражает.

Мама Мирославы Карпович знать не знает о романе дочки с Павлом Прилучным. "Я ни с кем не знакомлюсь до тех пор, пока человек не будет официальным мужем моей дочери. Мирославу облили грязью! Не знаю, с чьей подачи идет негатив, но это сплошная ложь", - заявила Лариса Карпович.

m1r0slava_karpovich Мама Мирославы Карпович и ее бабушка

По ее словам, дочь не говорила, что у нее отношения со звездой сериала "Мажор". "То, что люди проводят время вдвоем, еще ничего не значит. Мирослава и Павел просто отдыхали в одной компании. Просто кому-то очень хочется сделать больно родителям", - цитирует родительницу "СтарХит".

Напомним, о романе Мирославы Карпович и Павла Прилучного стало известно в конце июня. Тогда в соцсетях появились совместные снимки актеров. Через несколько дней и вовсе появилась информация о том, что знаменитости вместе поехали отдыхать в Крым.

m1r0slava_karpovich Три поколения

Папарацци сделали фото и видео влюбленных в Ялте. Они наслаждались обществом друг друга. При этом Павел прибыл на курорт с двумя детьми от брака с Агатой Муцениеце. Когда же поклонники Агаты поинтересовались ее мнением насчет совместной поездки на море Павла и Мирославы, актриса заявила, что не была в курсе всех деталей путешествия бывшего мужа. "Я отпускала только с папой", - написала Муцениеце в блоге, не став уточнять подробности.

m1r0slava_karpovich Мирослава Карпович

Меж тем, по некоторым данным, звезда сериала "Папины дочки" переехала в роскошный особняк Павла, из которого он в свое время выгнал Агату. Теперь шикарный дом обрел новую хозяйку. Правда, поведение девушки, по словам соседей, отнюдь не отличается скромностью. Например, они слышали, как знаменитость отчитывала домработницу: "Я тут хозяйка!". Актриса, по слухам, уже перевезла в дом все свои вещи.