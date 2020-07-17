Сергей Собянин: Экономика столицы после коронавирусных ограничений вернется к нормальному развитию в ближайшие полгода

Часть 1

«ОБЕЩАННЫЕ МЕТРО И ДОРОГИ ПОСТРОИМ»

- Сергей Семенович, пандемия серьезно повлияла на экономику. Причем не только столицы, но и всего мира. А проектов и планов в Москве было много – метро, дороги, реновация, благоустройство...

- Удар по бюджету получился существенный. От запланированного выпадающие доходы составят от 500 до 600 миллиардов рублей за этот год. Колоссальная сумма! Это длящаяся история с точки зрения бюджета, волна, связанная с налогом на прибыль, снижением зарплат и подоходного налога, снижением активности инвесторов, объемов экспорта, импорта. Москва еще привязана и ко всей стране, естественно, и к мировым рынкам, и к экономической активности в Европе, Америке и Китае.

Но у коронавируса вообще своя специфика. Для Москвы он гораздо хуже, чем любой нефтяной кризис. Там понятно, упали цены, за ними доходы и экономическая активность на мировых рынках. А в пандемию у нас закрываются гостиницы, туристический бизнес, общепит, торговля. При этом начинает лихорадить банки, которым заемщики не возвращают кредиты. Промышленные предприятия страдают, стройки останавливаются, то есть всё на паузе. Это касается каждого из нас и города в целом.

Сергей Собянин: Удар по экономике Москвы из-за коронавируса - 500-600 миллиардов рублей 00:00 00:00

Тем не менее, мы последние годы создавали финансовый запас прочности. У Москвы ведь нет громадного резервного фонда, нам никто денежек не подкинет и не напечатает. Но за счёт хоть и небольшого запаса по-прежнему четко выплачиваем бюджетникам зарплату. При этом ещё и на пандемию выделяем дополнительно - на реконструкцию больниц, создание новых отделений, закупку лекарств, средств защиты, на поддержку бизнеса. Мало того, что у нас скукожились доходы. Теперь появились новые расходы на 270 миллиардов.

Все основные городские программы сохраняем - метростроение, строительство магистралей и совместно с Российскими железными дорогами МЦД, реконструкцию пригородных электричек, закупку нового подвижного состава, развитие здравоохранения.

Даже если нам придется занимать в конце года, мы займем. Потому что у нас практически нет заёмных средств. Всего 30 миллиардов на наш бюджет. У столицы большой запас прочности. А вложения в инфраструктуру привлекают инвестиции в развитие города.

Мы видим, как бизнес уже начал хорошо восстанавливаться – торговля, общепит, малые и средние предприятия. По сути, кассовые обороты малого и среднего бизнеса с 1 января по сегодняшний день примерно такие же, как в прошлом году. Внутри отраслей сегментарно все изменилось. Например, стало меньше продаж в торговых центрах, но сильно выросли дистанционные продажи. Бизнес начал перестраиваться. Если не случится радикальных изменений, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики и бюджета.

- А чем помогли малому и среднему бизнесу?

- Есть целый список федеральных льгот, разовых выплат, кредитов под 2% с последующим погашением и так далее. У города тоже были две кредитные линейки на погашение предыдущих долгов и реструктуризации, на новые кредиты. Причем помогаем всему малому бизнесу, а не только пострадавшим отраслям, поскольку вся экономика пострадала. В столичном антивирусном пакете - отсрочка арендных платежей, отсрочка имущественных налогов и т. д. Это серьезный комплекс мер, который, по нашим расчетам, помог в сложной ситуации. Помощь города дошла до 37-40 тысяч малых и средних предприятий, в которых работают около 800 тысяч человек.

Сколько потратили на антивирусную помощь бизнесу в МосквеФото: Наиль ВАЛИУЛИН

«ГОРОД ВНОВЬ ОТКРЫВАЕТСЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ»

- В доковидные времена много денег поступало в бюджет Москвы от иностранных туристов. Их пока нет. Возможно, какую-то часть этой суммы могут восполнить туристы из регионов. Но там сейчас идет всплеск пандемии. Не привезут ли нам опять коронавирус?

- Мы не боимся, что кто-то нам что-то привезет. Москва - это крупнейший транспортный хаб страны, постоянно миллионы людей приезжают сюда на работу, уезжают, бывают в командировках и на отдыхе. Сделать Москву закрытым городом невозможно. Сегодня Европа, Америка, Китай, Юго-Восточная Азия закрыты для туристов, и в этой ситуации внутренний российский туризм оживает. Видим по наплыву туристов в Крым, в Севастополь, Сочи, Краснодарский край и даже в сибирский регион… Это хороший шанс для российского туристического бизнеса окрепнуть и понять свои достоинства и возможности.

В Москве открылись уже рестораны, гостиницы, туристические агентства и экскурсии, все аттракционы, «Остров мечты». То есть все, что можно сегодня открыть для туристов. Пока не проводим московские фестивали, которые являются стержневым стимулом при планировании туристического сезона, но это тоже вопрос времени. Я думаю, что внутренний российский туристический поток будет меньше, чем в предыдущем году, но не намного. Скорее всего, за эти месяцы он восполнится.

Зарубежных туристов, к сожалению, намного меньше приедет к нам в этом году. Надеемся, взаимные туристические потоки осенью-зимой начнут восстанавливаться. В целом от туристической отрасли Москва получала около 120 миллиардов рублей в год только налогов в городской бюджет. Если даже и будет какое-то серьезное падение в этом году, надеюсь, этот бизнес восстановится. Мы, по крайней мере, делаем для этого всё.

«В ЗАЛЕ 50% ЗРИТЕЛЕЙ»

- Театры и кинотеатры одними из последних оживают после ковида. Известно ли, по каким правилам будут рассаживать зрителей с 1 августа?

- Мы открываем их с условием, что заполнение зала будет не больше 50%. Они должны руководствоваться требованиями Роспотребнадзора. Большие концертные залы, рассчитанные на 3 тысячи зрителей и более, пока закрыты. Их не так много в Москве.

Большинство театров, скорее всего, с 1 августа не откроется, потому что у них межсезонье. В столице театральный сезон, скорее всего, начнется осенью. А кинотеатры постепенно будут открываться. Кроме того, стадионам мы разрешили заполнять трибуны зрителями до 50%. У нас практически все стадионы открытые, на свежем воздухе, так что там проблем не будет. Матчей тоже сейчас немного. Этим сферам бизнеса нужно потихонечку вставать на ноги. До сентября есть время, чтобы и театральная жизнь, и образовательные учреждения, и спортивные вернулись к нормальной жизни.

О том, что благоустроят в столице летом и состоится ли День города осенью - узнаете в третьей, завершающей, части нашей беседы в ближайшем номере «КП».

НОВШЕСТВО

Билеты в музеи и театры - через онлайн-помощника

- В понедельник запускаем интеллектуальную цифровую туристическую платформу Russpass, - рассказал Сергей Собянин -. К ней смогут подключиться и туристы, и москвичи. С ее помощью можно составить удобный маршрут путешествия по столице, заранее купить электронные билеты на экскурсии, в музеи и театры, заказать такси, узнать о городских сервисах, услугах, интересных местах. Например, изучаете космос, онлайн-платформа покажет все точки в городе по этой теме - музей космонавтики, павильон «Космос» на ВДНХ и другие адреса.

Все маршруты и билеты будут доступны в личном кабинете Russpass на сайте или в мобильном приложении.

В туристический пакет также включат транспортную карту. А с Нового года московскую платформу внесут в электронную визу, которую скоро планируется вводить в нашей стране. Мы предлагаем коллегам из других регионов присоединяться к Russpass, чтобы ее видели жители российских городов. Кроме того, любой туристический край уже сегодня может создавать свои сервисы на нашей платформе для москвичей, чтобы они поехали на отдых в эти регионы. Пока система будет работать в тестовом режиме. А к началу будущего года улучшим ее по предложениям пользователей, чтобы все заработало не только для внутренних туристов, но и для зарубежных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/791063" frameborder="0"></iframe> Сергей Собянин: «Экономика столицы вернется к нормальному развитию в ближайшие полгода».Мэр Москвы рассказал радио «Комсомольская правда», сильно ли пандемия повлияла на экономику столицы

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