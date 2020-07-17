«Больше всего ранит пресловутое "все будет хорошо, ты только держись"»: Как поддержать друга, если он заболел раком

По статистике за 2019 год около 18 миллионов человек по всему миру ежегодно слышит онкологический диагноз, каждый день — свыше 49 тысяч человек. Вместе с этим в жизнь больного и его близких приходят страх неизвестности, отчаяние, чувство несправедливости, боль и извечные вопросы «кто виноват и что делать». Многие из нас оказывались в ситуации, когда было необходимо подобрать правильные слова, поддержать, приободрить своего друга, знакомого или родственника, борющегося с раком.

Специально для этого материала мы поговорили с героинями информационной кампании Благотворительного Фонда Константина Хабенского #РАКЛЕЧИТСЯ, которые на собственном примере попытались объяснить, как можно помочь другу, который столкнулся с раком, а что — наоборот, может испортить отношения с онкобольным.

Наталья Чибисова, 4 года в ремиссии

Первое, что происходит с человеком, который слышит от врача диагноз «онкология» — это шок, пронизывающий каждую клеточку тела, страх и растерянность.

Все эти чувства не проходят одним днём и зачастую люди боятся рассказать о своём диагнозе даже родственникам. Когда человек находится в таком состоянии, очень важно, чтобы рядом были люди, которые могут адекватно воспринимать ситуацию!

Во-первых, важно понимать и принимать диагноз заболевшего человека. Ни в коем случае нельзя недооценивать ситуацию. Диагноз рак — это правда серьезно и относиться к этому нужно соответствующе. Здесь важно соблюдать баланс. Например, когда я узнала об онкологии, некоторое время мне не хотелось рассказывать своим знакомым и даже близким друзьям о совсем диагнозе. И лишь спустя достаточно продолжительное время я нашла в себе силы это сделать. Мне захотелось поделиться с ними, потому что я поняла, что от друзей и близких я получу не сострадание и жалость, а поддержку: и моральную, и материальную, и физическую: иногда даже самое простое объятие может наполнить силами.

Наталья уже 4 года находится в ремиссии

Мне повезло, что в моем окружении оказались люди, которые были готовы помочь. Они просто брали и делали все, что было необходимо, а порой даже не спрашивали — просто интуитивно помогали. В начале мне было тяжело принимать их помощь. Я ощущала себя неполноценно, ущербно, чувствовался некий душевный надлом. Часто человек задумывается, что подумают про него, когда он открыто расскажет о своем диагнозе.

Я помню свои ощущения, как мне очень хотелось с кем-то посоветоваться и принять решение о дальнейшем лечении на основании достоверной информации, но, к сожалению, кроме интернета других источников не было. Конечно, был врач, который сухо излагал суть дела, предлагая конкретный план лечения. А мне уже нужно было решить, принимать этот план лечения или нет. Это было тяжело! Права на ошибку нет, как у сапера. Если бы в тот момент рядом со мной был человек, который мог бы ответить на все мои вопросы и дать мне ту информацию, которой так не хватало, то переживаний было бы значительно меньше. Тогда я справилась с поставленной задачей и приняла единственно верное для меня решение, но оно далось крайне тяжело. Это было серьезное испытание в моей жизни. Очень важно в такие моменты не закрыться и не остаться одному наедине с самим собой.

Рак — это испытание не только для больного, но и для окружающих его людей. Им важно понимать, что человек не хочет признать и принять новые жизненные реалии, он хочет, чтобы все было как прежде. Поэтому, когда задают слишком много навязчивых вопросов о здоровье, о самочувствие без на то видимых причин, начинает казаться, что с твоим организмом что-то не так и окружающие люди это видят, а ты этого не замечаешь и тебя начинает это пугать. Больше всего ранит пресловутое «все будет хорошо, ты только держись». Откуда же вы знаете, как именно будет? А «держаться» за что?

Думаю, что очень важным моментом является то, что человеку обязательно нужно выговориться и порассуждать не тему того, что произошло, почему это произошло и для чего это произошло. Почему болезнь пришла именно к нему. И в такие моменты лучше всего обратиться к профессионалу, а не к коллегам, друзьям и знакомым.

Не стоит воспринимать психолога, как человека в белом халате. Прежде всего, он — врач, который действительно сможет помочь. Несмотря на то, что в нашей стране культура общения с психологами еще только развивается, я считаю, что беседа психолога с онкобольным — это очень важный момент, а развитие психологической службы в онкодиспансерах просто необходимо. В свою очередь я могу дать совет всем, кто так или иначе сталкивается с онкологией у близких, знакомых и друзей. Никогда не навязывайте свою помощь, не задавайте слишком много вопросов, просто быть по-настоящему рядом — вот наивысшая ценность, которой вы можете обеспечить заболевшего. Пытайтесь делать все то, что вы делали для этого человека и раньше: зовите погулять, приходите на чай, рассказывайте новости из своей жизни, просите совета. Только тогда тот, кто так вам дорог, не будет закрываться и оставит шанс на продолжение жизни (а не болезни) для себя и всех окружающих.

Ольга Майер, в ремиссии 1 год

Очень печально, когда тебя сразу же списывают в особую группу: с кем обычную жизнь уже не живут. Это значит, что вокруг тебя не радуются, ведь больной по сути должен грустить, избегают контактов, чтобы не соприкасаться с болью и горечью, которыми ты должен быть преисполнен по хрестоматийным суждениям. И да, когда хлопают по плечу, будто уже хлопают по крышке гроба: ну как ты? Мне кажется, что людям с онкологией очень не хватает «обычности», обыденности прежней жизни. И друзья, и родные в этом в состоянии помочь: втягивать и затягивать в прежний оборот жизненного колеса, без вот этих вот жалостливых глаз.

"Мне кажется, что людям с онкологией очень не хватает «обычности», обыденности прежней жизни", уверена ОльгаФото: из личного архива

Но самое главное, что, на мой взгляд, должен знать каждый, что не стоит никогда подрывать в человеке веру. Меня больше всего злит, когда мои знакомые шлют сообщения о чужих метастазах, о сопутствующих заболеваниях, вызванных химией, чужие примеры, или плачущие смайлы, чтобы обсудить, что кто-то умер. Из моего окружения знакомых многие «отвалились» именно по этой причине. Люди хотят поговорить, посудачить, вылить свои страхи через обсуждения случившейся у кого-то сложной ситуации. Но если у меня есть онкология, это же не значит, что теперь все истории онкобольных всей планеты связаны как-то со мной. По групповому признаку фасовать точно не стоит.

Ольга Майер в ремиссии уже годФото: из личного архива

Мария Идрисова, готовится к трансплантации костного мозга

Идеально, когда семья, друзья и близкие пациента не начинают вести себя как-то по-особенному с момента, когда узнают диагноз, дело даже не во вреде такой перемены, а в пользе отсутствия перемен в поведении близких. Расшифрую: мне намного проще, когда я чувствую себя не каким-то инопланетянином, вокруг которого что-то происходит и все стараются это показать, а обычным человеком, точно таким же, как и до постановки диагноза. Таким образом возникает ассоциация - жизнь всё та же, мои близкие всё те же, значит все идёт так, как я и планировал, вот только нужно вылечить болезнь и дальше идти по намеченному пути. Это даёт ощущение комфорта и как бы привычной и так всеми любимой «знакомой обстановки», во всяком случае мне очень помогает, что мои самые близкие ведут по-прежнему. Так же и наоборот — страшно раздражает, когда кто-то начинает излишне акцентировать своё внимание на моём диагнозе и всём, что с ним связано.

Вот, что точно не советую говорить (и я и мои другие знакомые в больнице сталкивались с подобным):

1) А у нас соседка пять лет назад умерла от твоего диагноза;

2) Ты держись и крепись!

3) А ты точно доверяешь врачам?

4) Я слышал, что рак лечится содой!

5) Давай я тебе БАДы принесу, зачем тебе больница?

"Мне намного проще, когда я чувствую себя не каким-то инопланетянином, вокруг которого что-то происходит и все стараются это показать, а обычным человеком, точно таким же, как и до постановки диагноза", говорит Мария ИдрисоваФото: из личного архива

6) и самое ужасное, что только можно представить: уходи из больницы срочно, тебя не вылечат!

Гораздо лучше рассказать непринужденные истории, особенно если пациент психически и так нестабилен из-за происходящего, погулять с ним и не стонать на тему «как же плохо, жутко и страшно».

Ещё один тонкий момент: онкология и онкогематология зачастую подразумевает диету, и не просто ограничения в питании, а такую диету, от которой зависит жизнь пациента (без преувеличения), поэтому, прежде чем принести какую-либо еду в больницу, нужно спросить, что можно, а что нельзя. И как же любят родственники приносить и потом навязывать то, что представляет смертельную опасность. Толерантность должна быть во всем!

Мне кажется, что самые близкие люди пациента могли бы сделать что-то вроде обещания на перспективу, например, своему ребенку: сынок, когда ты поправишься, и врач разрешит нам — мы с папой повезём тебя в Карелию, так что давай, набирайся сил и подумай, где именно ты хотел бы там побывать! А дальше пациент, хоть и ненадолго, отключается от лечения и полностью погружается в фантазии, в которых он уже преодолел болезнь! Так он ещё и запрограммирует себя на успех.

ВАЖНО

Благотворительный Фонд Константина Хабенского с 2008 года делает все возможное, чтобы дети и молодые взрослые с опухолями мозга вовремя получали всю необходимую помощь и скорее возвращались к полноценной жизни. Фонд проводит информационную кампанию #РАКЛЕЧИТСЯ #ЭТОНЕЛЕЧИТСЯ совместно с креативным агентством Leo Burnett Moscow и краудсорсинговой платформой Better. Ее цель — сделать так, чтобы как можно больше людей узнали о том, что онкологическое заболевание — это не приговор. В рамках кампании знаменитости и обычные люди, победившие рак, рассказывают о своих страхах и вредных привычках, которые, в отличие от рака, не лечатся. Фонд Хабенского призывает всех, кто пережил рак, рассказывать о своих особенностях и привычках на сайте раклечится.рф, где постоянно появляются новые истории простых людей, которые столкнулись с разными онкологическими заболеваниями, но сумели преодолеть их.