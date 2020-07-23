Как ингушский фермер завел лошадей и обрел настоящее мужское счастье

Фермер Сулейман Евлоев - человек-праздник. Его речи похожи на тосты. Хотя спиртного он вообще терпеть не может.

- Ай, сразу спать захочешь или что-нибудь нехорошее будет, спиртное — враг, - убежден он. - Не будешь пить - не только фермерство, но и жизнь вообще будет процветать. Потому что почти все успеешь!

«Я ВЫРОС В СЕДЛЕ»

И успевать все он научился с детства. Сельский уклад жизни не позволяет расслабиться — все время нужно работать, чтобы помочь семье.

- В детстве сонного с постели снимали, на лошадь сажали и с братом, другой родней, отправляли, - вспоминает Евлоев. - Скот пасешь, баранов пасешь. Я вырос в седле. Мама много скотины держала, она их чувствовала всех. Просто посмотрит и уже знает: у этой коровы копыто ранено, эту погладить надо и поговорить с ней. Так я и учился. И это главное, что привили мне родители – любовь к своей земле и заботу о живых существах. Так что, когда повзрослел, выбора — кем быть, - передо мной не стояло, я уже знал, что буду скот разводить.

Благодаря Россельхозбанку развить свои хозяйства смогли 300 фермеров Ингушетии. Фото: архив КП

Бычков Сулейман Евлоев стал держать на своем дворе лет двадцать назад. Создал для них постройки, постепенно довел численность поголовья до 70 голов, но хотелось еще больше. И в 2011 году он пошел в Россельхозбанк: так, мол, и так, хочу большое стадо. Так появилась новая просторная ферма, дорога к ней, свет, и теперь в его хозяйстве живут 300 бычков. Так он стал одним из 300 глав КФХ, которым РСХБ помог за время работы в Ингушетии с 2001 года. Всего АПК республики получил от Банка 11,9 млрд рублей.

ЛУЧШИЙ ФЕРМЕР РЕСПУБЛИКИ

- Летом хорошо, до 1,3 кило в день прибавляют, - радуется он. - У нас лучшая мраморная говядина в округе благодаря правильно подобранному корму, и я этим горжусь. А вообще самая главная награда – когда люди довольны. Когда потом звонят или приезжают, молодец, говорят. Спасибо, говорят.

- Выходит, трудностей со сбытом нет у вас?

- Нет, у нас республика маленькая, а мяса кушают столько, сколько вся большая Москва! Свадьба – две-три туши надо. И это минимум. Похороны – тоже две туши. Ну, и так далее.

И он пускается в размышления о жизни. Ее вкусах, запахах, маленьких радостях, которые многие городские жители давно разучились чувствовать, и оттого ощущают себя несчастными.

Фермеры по праву гордятся результатами своего труда. Фото: архив КП

- Вот многие говорят, жизнь тяжелая пошла, - продолжает философствовать он. - А я не замечаю, кругом радость одна и позитив. Солнце встало, травка растет, бычки резвятся… А недавно я получил от главы Ингушетии трактор «Беларусь», а также грант. Был признан лучшим фермером в республике! Главный стимул - осознание того, что я владелец своей жизни, самостоятельно строю хозяйство, мне почти не приходится от кого-либо зависеть. Я нацелен на то, чтобы профессия фермер считалась престижной. Чтобы как раньше было: смотри, труженик идет! Все равно, что какая-нибудь героическая личность. Нужно возвеличивать ценность труда больше, чем ценность обладания какой-нибудь вещью.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР ПО СКАЧКАМ

Кроме бычков, Сулейман разводит чистокровных английских скаковых лошадей. И, немного укоряя себя, признается, что уделяет им гораздо больше внимания, чем бычкам. Если кто-то из его собеседников выказывает теме неподдельный интерес (как-будто может быть иначе), то все - Евлоев не даст слушателю ни на минуту заскучать. Увлекательно расскажет про сбруи, подковы, седла, кормежку, чистку и прочий уход. Сердце его в разговоре об этих существах становится детским.

Господдержка позволяет аграриям постоянно обновлять парк сельхозтехники.Фото: Николай ХИЖНЯК

- Пойми, лошадь – это и не объяснишь, что такое! Скорость, удаль, преодоление, свобода. Ну, короче, счастье мужчины это!

А еще он - заслуженный тренер по скачкам. Теорию постигал у тех, кто возвращался на Пятигорский ипподром из институтов. Все остальное по наитию.

- На круге я тех ребят почти всегда обыгрывал, - гордится он. - Я не знал, как надо. Просто чувствовал. Вот мы здесь с братом старшим ведем этих скакунов. Он великий организатор и умеет все доставать. Если мне надо, через три дня из Америки лошадь будет тут стоять. А в скачках он не такой был. Талант, что ли, у меня?

Сегодня у лошадей новая конюшня, свой маленький круг для поездок. Десять маток, которые в год приносят примерно 7 чистокровных скакунов. И конь-производитель. Когда жеребенок подрастает, приезжают специальные люди из специального института и, выдернув волосы с хвоста и холки, проводят тест ДНК, чтобы потом выдать паспорт, подтверждающий чистоту крови.

Всего в хозяйстве Евлоева трудятся шесть работников. Четверо следят за скотом, а Сулейман с братом, в основном, ухаживают за лошадьми. Есть еще два жокея, которые тоже чистят лошадей, убирают за ними.

- А вас-то не тянет в седло?

- На обычных езжу, на скаковых нельзя.

- Почему?

- Наездник не должен весить более шестидесяти килограмм, - говорит он. - Ноги у лошади могут не выдержать, она же должна так бежать, что почти лететь!

Некоторое время назад одна из лошадей Евлоева участвовала в заездах на ипподроме в Пятигорске. Пришла второй. А, значит, фермеру есть, к чему стремиться. Мечта Сулеймана, чтоб когда-нибудь его подопечная выиграла Кубок Президента, и он бы, президент, повесил ей на шею венок из цветов. А ему бы пожал руку.