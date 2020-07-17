ФСБ распространила видео задержания террориста в Хабаровске

Сотрудники Федеральной службой безопасности России предотвратили в Хабаровске террористический акт.

- Задержан 32-летний гражданин одной из Центрально-азиатских республик, который по указанию главарей международных террористов планировал совершить террористический акт с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей. В дальнейшем преступник планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок, - сообщили в ФСБ России.

На кадрах, которые распространила ФСБ оперативники проводят жесткое задержание хабаровского таксиста. В его рюкзаке они находят несколько бутылок из-под лимонада с зажигательной смесью. С собой у террориста оказался также охотничий нож и флаг международной террористической организации.

В телефоне задержанного оперативники нашли видеокадры присяги главарям террористов, с которыми он находился в переписке.

Хабаровский таксист взят под стражу, сотрудники ФСБ проводят оперативные действия по розыску его возможных сообщников.