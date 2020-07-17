О ремонте в квартире надо будет предупреждать соседей, вывесив объявление в подъезде

В осеннюю сессию Госдума собирается рассмотреть законопроект о правах соседей в многоэтажках. Его авторы — группа депутатов от «Единой России». Как утверждается в пояснительной записке, цель новаций - «установление ограничений на использование жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, мешающее комфортному проживанию граждан». Жилищный кодекс предполагается дополнить соответствующей «соседской» статьей. А в ней обязать жильцов соблюдать тишину в ночное время, санитарно-гигиенические, экологические и противопожарные нормы.

Соблюдать в многоэтажных домах правила общежития предлагают уже многие российские законы. В частности, почти во всех регионах действуют «законы о тишине», и так запрещающие шуметь в определенное время суток (как правило, с 23.00 до 7.00). А в проекте нового административного кодекса, над которым усиленно работает Минюст, круг тех, кто может считаться нарушителем ночной тишины, предлагается уточнить и расширить. И, например, штрафовать хозяев собак, которые мешают спать соседям постоянным лаем или воем, а также владельцев машин с орущей под окнами сигнализацией. Как еще нас собираются защищать от «нехороших соседей»?

Одно из предполагаемых новшеств — если вы затеваете в квартире ремонт или другое мероприятие, которое может «повлечь нарушение тишины или иных прав граждан», об этом вы обязаны соседей предупредить. Для этого, как следует из законопроекта, достаточно повесить объявление «в общедоступном месте» - например, на доске объявлений в подъезде или перед домом. И там указать, когда и как долго вы собираетесь проводить шумные работы или мероприятия. Раньше таких требований ни в одном российском законе не было.

Более серьезный момент — претензии можно будет предъявлять не только к самим шумящим, но и к собственнику квартиры. Это действительно важно. Характерная ситуация: жилье сдается, арендаторы постоянно меняются. В квартире полный бедлам и антисанитария. Но ее хозяина за это не привлечешь — он вообще где-то за границей. Если законопроект примут, пострадавшие соседи смогут обращаться в суд с требованием о возмещении ущерба непосредственно к собственнику «нехорошего» жилья, а не только к самим нарушителям.

Как объясняют практикующие юристы, главная проблема со всеми законами по защите «от соседей» - их применение. Доказать, что конкретный сосед нарушает чьи-то права, часто оказывается нелегко.

-Например, не всегда легко установить источник ночного шума, - объясняет адвокат Светлана Жмурко.

В самом деле, в наших многоэтажках звуки иногда распространяются неожиданным образом. Кажется, что это сосед сверху достает вас по ночам с перфоратором. А на самом деле ремонт идет в соседнем подъезде. А ломиться по ночам с участковым во все квартиры подряд, чтобы установить и зафиксировать нарушение, - не лучший способ защиты прав граждан на ночной покой.

Авторы нового законопроекта утверждают, что подробный механизм фиксации нарушений и порядок реагирования нa жалобы будет прописан ко второму чтению (пока законопроект не прошел и первое). Что ж, будем следить.