2020-07-17T17:56:14+03:00
Звезды

Мамина копия: Татьяна Лазарева впервые показала сына

53-летняя артистка - счастливая мама троих детей
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Татьяна Лазарева с дочерьми - Софьей и Антониной.Татьяна Лазарева с дочерьми - Софьей и Антониной.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Татьяна Лазарева вырастила троих детей. И если младших дочек - Софью и Антонину - она родила от телеведущего Александра Шаца. То ее первенец Степан является внебрачный сыном.

Татьяна Лазарева 17 июля отмечает две важные даты - юбилей сына и годовщину свадьбы со вторым мужем Михаилом Шацем. Артистка сообщила, что 25 лет назад на свет появился ее старший ребенок Степан. По слухам, она родила от режиссера Романа Фокина. Отец не участвовал в воспитании сына. "Я родила сына от одного подонка. Папаша испарился сразу же после зачатия", - рассказывала 53-летняя звезда о появлении мальчика на свет.

lazarevatutlazarevatut
Моему сыну сегодня 25
8707 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По случаю юбилея ребенка Лазарева опубликовала несколько фотографий и видео с сыном. Она также поделилась откровением о ребенке. "Моему сыну сегодня 25. Я вообще не очень большой сторонник каждый год выкладывать посты на день рождения своих детей, мол, вот, полюбуйтесь, что выросло. Да и они не сильно «за» обычно. Но 25 - это какая-то веха для меня", - обратилась актриса к подписчикам.

lazarevatutlazarevatut
Татьяна Лазарева - многодетная мама
4473 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По ее словам, именно с этого возраста по-настоящему начинается взросление. "До этого ты как будто бы присматриваешься к этому миру, разбираешься, вглядываешься: ну что тут у вас происходит, как все устроено? И, разобравшись (как в этом возрасте кажется), начинаешь уже более осмысленно двигаться вперед", - пишет Татьяна.

Она также рассказала о том, что 22 года назад второй раз вышла замуж. Избранником звезды экрана стал Михаил Шац. Как отметила женщина: "Ровно в день рождения Степана мы с Михаилом расписались".

После чего обратилась к сыну. "25 лет назад из меня вынули и положили мне на грудь маленький, еле живой, полузадушенный комок, и я тогда вдруг поняла, что это часть меня. Столько всего было с тобой и со мной за эти 25 лет, и нет такого дня, чтобы я о тебе не думала. Ты останешься моей частью до моего последнего вдоха. И как же ты красиво меняешься и растешь, мой любимый малыш. С днем рождения, дорогой. Будь счастлив!", - резюмировала Лазарева.

Поклонники, увидев старшего наследника кумира, заявили, что он очень похож на свою звездную маму. Они также оставили слова поздравлений в адрес Татьяны. Не оставил без внимания откровения родительницы и сам виновник торжества. "Спасибо мама! Знаю тебя дольше всех в этой жизни! Мы - спина к спине - у мачты, против тысячи вдвоем!", - написал Степан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Татьяна Лазарева: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В США подготовили санкции против Турции за закупку российских ЗРК С-400
В Турции назвали ожидаемую дату восстановления авиасообщения с Россией
Джон Болтон уверен, что строительство «Северного потока – 2» еще можно остановить
Курс доллара поднялся до 72 рублей впервые с 7 июня
Израиль ужесточает ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом
Врачи рассказали, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Сергей Собянин раскрыл потери бюджета Москвы из-за коронавируса
Сергей Собянин объявил о запуске цифровой туристической платформы Russpass
В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий ответственность за фальсификацию материалов уголовных дел
Врачи, арестованные за торговлю детьми, рассказали ОНК, что не признают вину
Сергей Собянин заявил, что пострадавший в пандемию малый бизнес Москвы активно восстанавливается
Собянин рассказал, что помогло Москве не свалиться в финансовую яму на пике пандемии
Нидерланды начали расследование против Киева по делу о крушении Boeing MH17
Мужчины стали больше следить за сбой, чем женщины
Instagram запустит аналога TikTok в августе 2020 года
В Московском зоопарке впервые вылупился птенец папуанских птиц-носорогов
Неизвестный заявил о «минировании» аэропорта Домодедово и всех самолетов на стоянке
В аэропорту Осло проверяют самолет после сообщения о бомбе на борту
Карьера чемпиона мира Андре Шюррле завершилась на "Спартаке" - футболист завершил выступления
Для тушения пожаров в России стали вызывать искусственные дожди
Мачеха-трансгендер Кардашьян решила стать вице-президентом при Канье Уэсте
Уголовное дело Михаила Ефремова направлено в прокуратуру
Майк Тайсон сразится с большой белой акулой