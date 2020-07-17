Мамина копия: Татьяна Лазарева впервые показала сына

Татьяна Лазарева вырастила троих детей. И если младших дочек - Софью и Антонину - она родила от телеведущего Александра Шаца. То ее первенец Степан является внебрачный сыном.

Татьяна Лазарева 17 июля отмечает две важные даты - юбилей сына и годовщину свадьбы со вторым мужем Михаилом Шацем. Артистка сообщила, что 25 лет назад на свет появился ее старший ребенок Степан. По слухам, она родила от режиссера Романа Фокина. Отец не участвовал в воспитании сына. "Я родила сына от одного подонка. Папаша испарился сразу же после зачатия", - рассказывала 53-летняя звезда о появлении мальчика на свет.

lazarevatut Моему сыну сегодня 25

По случаю юбилея ребенка Лазарева опубликовала несколько фотографий и видео с сыном. Она также поделилась откровением о ребенке. "Моему сыну сегодня 25. Я вообще не очень большой сторонник каждый год выкладывать посты на день рождения своих детей, мол, вот, полюбуйтесь, что выросло. Да и они не сильно «за» обычно. Но 25 - это какая-то веха для меня", - обратилась актриса к подписчикам.

lazarevatut Татьяна Лазарева - многодетная мама

По ее словам, именно с этого возраста по-настоящему начинается взросление. "До этого ты как будто бы присматриваешься к этому миру, разбираешься, вглядываешься: ну что тут у вас происходит, как все устроено? И, разобравшись (как в этом возрасте кажется), начинаешь уже более осмысленно двигаться вперед", - пишет Татьяна.

Она также рассказала о том, что 22 года назад второй раз вышла замуж. Избранником звезды экрана стал Михаил Шац. Как отметила женщина: "Ровно в день рождения Степана мы с Михаилом расписались".

После чего обратилась к сыну. "25 лет назад из меня вынули и положили мне на грудь маленький, еле живой, полузадушенный комок, и я тогда вдруг поняла, что это часть меня. Столько всего было с тобой и со мной за эти 25 лет, и нет такого дня, чтобы я о тебе не думала. Ты останешься моей частью до моего последнего вдоха. И как же ты красиво меняешься и растешь, мой любимый малыш. С днем рождения, дорогой. Будь счастлив!", - резюмировала Лазарева.

Поклонники, увидев старшего наследника кумира, заявили, что он очень похож на свою звездную маму. Они также оставили слова поздравлений в адрес Татьяны. Не оставил без внимания откровения родительницы и сам виновник торжества. "Спасибо мама! Знаю тебя дольше всех в этой жизни! Мы - спина к спине - у мачты, против тысячи вдвоем!", - написал Степан.