«Тамбовская индейка» наращивает производство

14 июля прошло торжественное открытие второй очереди предприятия «Тамбовская индейка». Проект с 2012 года на территории Тамбовской области реализует Группа «Черкизово» совместно с испанской Grupo Fuertes.

Пять лет назад на Тамбовщине заработала первая очередь крупного инвестиционного проекта, включающая инкубатор, площадки откорма, доращивания, цех по убою и разделке птицы, а также завод, где делают комбикорма мощностью 150 тысяч тонн в год. Комплекс позволял производить больше 50 тысяч тонн мяса индейки в год. Всего же проект включает в себя три очереди и в перспективе рассчитан на производство 130 тысяч тонн ценного диетического мяса в год.

Новый комплекс – в рекордные сроки

Продукция под брендом «Пава-Пава», которую выпускают на «Тамбовской индейке» хорошо знакома не только тамбовчанам, но и жителям других регионов. Большое внимание на предприятии уделяют экологической чистоте продукции. В том числе именно поэтому Тамбовщина стала площадкой для производства, где выдвигают очень строгие требования по этому показателю. Новые мощности располагаются вдали от населенных пунктов и вместе с тем снабжены всей необходимой инфраструктурой.

Автор фото: Татьяна ЧЕРНЫШОВА

- Корпуса второй очереди предприятия «Тамбовская индейка» возвели в рекордно короткие сроки – меньше чем за восемь месяцев, - рассказывает генеральный директор Группы «Черкизово» Сергей Михайлов.

На сегодняшний день основные работы по строительству новой площадки доращивания мощностью 200 тысяч голов и трех площадок откорма по 200 тысяч голов каждая, завершены, к предприятию построили новую дорогу, подведено газо и водоснабжение, а территория – благоустроена. К работе предприятие полностью готово.

Первые «жители» из добрых рук

Праздник, который устроили в честь открытия второй очереди предприятия, прошел в очень необычной атмосфере – его организовали прямо в одном из птичников - большом здании с высокими потолками. Там создали импровизированную сцену, а перед ней разместили устланный соломой загон для его самых первых обитателей. По периметру помещения расположились мощные световые установки. А удивляли гостей, среди которых были заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, руководители профильных управлений области, необычным световым шоу в пурпурных тонах, с мощным звуковым сопровождением. Как оказалось, такой формат праздника выбрали не случайно – как рассказал Сергей Михайлов на правах гостеприимного хозяина, птицу на «Тамбовской индейке» выращивают с применением самых инновационных технологий в сфере сельского хозяйства. Одно из ноу-хау, применяемых на производстве – специальная красная подсветка, которую обеспечивают в помещениях, где содержат индеек. Оказывается, так птенцы лучше развиваются, быстрее растут и меньше подвержены стрессам.

- Индейка – очень интересный и полезный продукт, - считает заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. - Я очень рада присутствовать сегодня на этом празднике и хочу искренне поздравить Тамбовскую область, Группу «Черкизово», с открытием нового предприятия.

Новая очередь «Тамбовской индейки» позволит увеличить производство мяса еще на 30 тысяч тонн, таким образом общий годовой показатель достигнет 85 тысяч тонн индейки. При этом по итогам 2019 года Тамбовская область стала второй в стране по объемам выпуска мяса индейки.

- Мы с вами находимся на крупнейшем аграрном объекте, не только нашего региона, а страны и даже отрасли, и от этого меня берет гордость! – обратился к гостям праздника глава Тамбовской области Александр Никитин. – Это проект - прекрасный пример государственно-частного партнерства, конструктивного взаимодействия с иностранными партнерами и грамотной организации производства. Нашему региону оно дает почти 1,5 тысячи рабочих мест, порядка 190 млн рублей налогов. Я выражаю огромную благодарность всем, кто работал над проектом и создал его – ПАО «Группа Черкизово», нашим испанским друзьям из Grupo Fuertes.

Кстати, испанские партнеры «Черкизово», несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса не смоли лично присутствовать на празднике открытия очередной очереди предприятия, не оставили это мероприятие без внимания и записали для своих партнеров видеопоздравление, которое прозвучало для всех присутствующих с установленного на сцене экрана. Находясь за тысячи километров, представители Grupo Fuertes , стали участниками мероприятия, произнеся теплые слова с пожеланиями успеха и подняв за удачу бокалы с испанским вином. Завершило официальную часть празднования вручение наград лучшим сотрудникам «Тамбовской индейки», среди которых были ветеринары, технологи и специалисты самых разных сфер, присутствующих на производстве.

Пока продолжалось вручение наград, в зале уже вовсю шла подготовка к кульминационному моменту праздника. По задумке организаторов, таким знаковым событием должен был стать выпуск на новое место жительство птенцов индейки. Малышей разместили в три корзины, а почетными участниками этой церемонии стали Оксана Лут, Александр Никитин и Сергей Михайлов. На счет «Три!» они выпустили индюшат в загон под аплодисменты других гостей. Шум и необычная обстановка индюшат нисколько не испугали и они в считанные минуты освоились в своем новом доме.

Автор фото: Татьяна ЧЕРНЫШОВА

Задача – выйти на максимальную мощность

Развитие предприятия «Тамбовская индейка» и после ввода в эксплуатацию второй очереди предприятия, продолжится. По словам генерального директора Группы «Черкизово» Сергея Михайлова, потребление мяса индейки, как показывают исследования, постоянно растет и чтобы удовлетворить спрос, необходимо уже сейчас вести речь о реализации третьего этапа производства. Параллельно на предприятии намерены расширять географию поставок продукции, проводить региональную экспансию, а также выходить на зарубежные рынки. На сегодняшний день с брендом «Пава-пава» знакомы в Азии, туда в прошлом году поступило порядка 2 тысяч тонн продукции из Тамбовской области. В планах предприятия – завоевание европейского рынка, который позволит увеличить объемы экспорта.

- Сейчас мы анализируем уровень потребления мяса индейки и в течение этого года, если он продолжит расти такими же темпами, я рассчитываю, начнем поставлять продукцию, произведенную на второй очереди предприятия. В случае сохранения спроса и благоприятной ситуации, в ближайшее время, возможно даже в следующем году, мы приступим к реализации третьей очереди производства, с тем, чтобы выйти на максимальные мощности в 120-130 тысяч тонн, - говорит Сергей Игоревич.