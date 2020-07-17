"Все зависит от женщины": Алексей Глызин рассказал, что спасло его брак

Самоизоляция для многих звездных пар стала последней каплей: сразу несколько знаменитостей - Павел Прилучный, Полина Гагарина и другие, не выдержав карантинных будней, объявили о разводе. Несколько лет назад на грани краха был и брак Алексея Глызина. Как писала пресса, супруга артиста Сания Бабий, устав от измен, решила расстаться с мужем и через суд делить имущество. Ситуация была серьезная: после 19 лет совместной жизни жена собиралась отсудить у певца имущество на сумму в 35,7 миллиона рублей - часть загородного дома и одну из двух московских квартир. Чтобы столичная недвижимость гарантированно осталась нетронутой при разводе, суду даже пришлось наложить на нее арест.

Однако, несмотря на разногласия, Глызину с женой все-таки удалось преодолеть трудности. Об этом певец рассказал kp.ru на пресс-конференции фестиваля "Славянский базар" в Витебске, куда артист приехал выступать. Это, к слову, первое и единственное уцелевшее международное мероприятие в этом году: все остальные музыкальные смотры - "Евровидение", "Жару", "Новую волну" и т.д. пришлось отменить.

- Я думаю, что семейная жизнь во многом зависит от мудрости и ума женщины, - ответил музыкант на вопрос о его сохраненном браке. - Мужчины все-таки глупые, взбалмошные, противные... И нас надо как-то немножко [беречь]...

Тем не менее, артист позволил себе любоваться красивыми белорусскими девушками. То ли в шутку, то ли всерьез сосед Глызина по пресс-конференции Родион Газманов заявил, что Алексей "отвлекся на особу в шляпке" - одну из зрительниц пресс-конференции.

Екатерина - та самая девушка в шляпке, на которую обратили внимание участники пресс-конференции.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Здесь же, на фестивале, наверняка все люди традиционной сексуальной ориентации - это приятно, - отметил музыкант. - Мне, кстати, сегодня у вас даже выдали суточные - 100 белорусских рублей. Я, правда, не знаю, много это или мало - на ужин-то хватит? Сколько, 50 долларов? Значит, могу сегодня девушку пригласить в ресторан. Если есть желающие, обращайтесь!

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