От надежды чемпионов мира по футболу - до разгрома от "Ростова" в последнем матче в карьере. Почему Шюррле завершил карьеру

Летом 2014 года весь футбольный мир обсуждал победу сборной Германии на чемпионате мира в Бразилии. В финале того турнира, который был предвестником нашего, российского ЧМ-2018, Германия в финале победила Аргентину со счетом 1:0. Решающий гол забил Марио Гетце, а голевую передачу ему отдал Андре Шюррле. Казалось, что Шюррле будет одной из надежд новой сборной Германии. Но вот наступает лето 2020 года и после командировки в "Спартак" Андре объявляет - я устал, я ухожу.

Шюррле официально 1 июля покинул "красно-белых", за которых играл на правах аренды. И вот теперь поставлена жирная точка в выступлениях. Игрок разорвал свой контракт, который действовал с дортмундской "Боруссией", и стал свободным человеком. Больше Шюррле нигде не будет играть, о чем заявил у себя в личном Инстаграме:

- Хотел сообщить вам, что я решил завершить карьеру профессионального футболиста. От себя и от лица своей семьи хочу поблагодарить каждого, кто был рядом в течение этих феноменальных лет. Поддержка и любовь, которой вы делились со мной, были потрясающими. О таком я и просить не мог! Теперь я готов и открыт прекрасным возможностям, которые ждут меня впереди, - написал прощальный пост для фанатов немецкий футболист, которому только 6 ноября исполнится 30 лет.

Несколько месяцев, которые провел игрок в России, стали для него последними в карьере. И казалось после первых матчей, что Шюррле станет символом возрождения и величия "Спартака". Немец неплохо смотрелся в первой же игре против "Динамо". Но затем постепенно и "Спартак" стал играть похуже, и сам Шюррле перестал "тащить" команду так, как надо. Плюс у немца возникли проблемы со здоровьем - игрок залечивал травмы.

Последний раз Андре Шюррле, чемпион мира по футболу 2014 года, вышел на поле в своей карьере 8 декабря 2019 года в матче против футбольного клуба "Ростов". "Спартак", за который играл Шюррле, проиграл ту встречу со счетом 1:4. Эти 20 минут стали для немецкого полузащитника последними в его профессиональной карьере.

1 июля 2020 года было официально объявлено - арендное соглашение у немца подошло к концу. И "Спартак" с ним прощается:

- 29-летний чемпион мира в составе сборной Германии провел за красно-белых 18 матчей, в которых отметился двумя голами. К сожалению, из-за травмы Шюррле не смог помочь нашей команде во второй части сезона, - сухо гласит сообщение пресс-службы "Спартака".

В разное время немец играл за "Майнц", "Байер", "Челси", "Вольфсбург", "Боруссию" и "Фулхэм". Московский "Спартак" стал финальной точкой в карьере игрока.

От решающей голевой передачи в финале чемпионата мира до поражения 1:4 от "Ростова" в последней игре в карьере - всего шесть лет.