Малоимущим будут раздавать не продуктовые карточки, а талоны на фитнес

В коронавирусную эпоху многим живется несладко. Но в Госдуме знают, как помочь народу. Депутаты предложили раздавать россиянам с небольшими доходами… ваучеры на фитнес. То есть буквально оплачивать их тренировки в спортивных центрах.

- Это может быть сделано и в виде социального вычета. Или этот формат можно подключить к программам реабилитации, ведь во многих случаях она может проходить с привлечением специалистов и мощностей, которые есть у физкультурно-оздоровительного сектора. Это может быть и программа по выдаче таких сертификатов, например, малоимущим гражданам, - говорит депутат Айрат Фаррахов.

В нижней палате парламента собрали целую рабочую группу, которая призвана решить проблемы фитнес-индустрии. Дела у нее, откровенно говоря, плохи. Отрасль признана одной из наиболее пострадавших, бизнесу выделяются госсубсидии. Однако для спасения индустрии этого недостаточно. По оценкам профильной ассоциации, тем, кто выживет, потребуется не меньше двух лет на восстановление. И кризис скорее всего аукнется повышением цен на абонементы и услуги оставшихся в живых фитнес-центров. Сейчас все зависит от того, насколько быстро введенные из-за коронавируса ограничения на работу будут сниматься. На сегодняшний момент более 80% спортзалов закрыты. Как писала «Комсомолка», рынок может потерять 70% игроков — за время карантина индустрия уже потеряла более 50 млрд. рублей при годовых оборотах 167 млрд.

Дополнительные люди в залах — это прекрасно. Да и многим из нас не повредили бы занятия. Но в физических ли тренировках нуждаются люди, балансирующие на грани бедности? Занятия на беговой дорожке многим заменяет прогулка от дома до работы, чтобы сэкономить на общественном транспорте, или забег по окрестным магазинам в поисках самых привлекательных скидок и акций.

А в это время идея выдавать карточки на еду, которая последние три месяца звучит из уст экономистов и высокопоставленных чиновников, заглохла. Ведь о ней говорилось как об альтернативе безусловной раздачи денег, а часть населения с детьми дважды получила на ребенка по 10 тысяч «президентских».