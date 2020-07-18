«Это улучшенные копии звезд»: сыновья Заворотнюк, Харатьяна, Меньшовой не ходят по красным дорожкам

Есть дети звезд, которые обожают ездить с родителями по кинофестивалям, ходить на премьеры фильмов и фоткаться на «красных дорожках». А есть наследники, которые избегают съемок, интервью и повышенного внимания поклонников родителей. Рассказываем о них и показываем, какими красавцами выросли эти ребята.

Анастасия Заворотнюк и сын Майкл

20 лет на этой неделе отметил сын Анастасии Заворотнюк. Майкл – копия мамы (смотрите на фото вверху). Майкл раньше учился в Швейцарии, а теперь уже третий год живет в Москве – парень студент МГИМО. Полтора года назад Анастасия Заворотнюк рассказывала в интервью о том, какой мудрый у нее растет сынок. Перед отъездом на учебу заграницу он серьезно поговорил с мамой: «Вдруг неожиданно спросил – вы собираетесь рожать или нет? Петя о нас заботиться, любит, но ему же нужен ребенок!» Взрослые Майкл и Анна – дети Анастасии Заворотнюк от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Теперь в семье подрастает Мила – дочери Насти и ее мужа Петра Чернышева осенью исполнится два годика.

Дочь Заворотнюк Анна так недавно охарактеризовала брата: «Майкуша очень интересная личность, я горжусь тем, что он мой брат. У него очень философский склад ума, даже когда он был маленький, мы всегда ему пророчили «ну ты точно будешь либо философ, либо психолог». Он умел примирить нас, находил нужные слова, рассуждал очень грамотно. Он очень чуткий, с тонкой душой. Очень болезненно воспринимает жизнь, а она порой наносит нам сильные потрясения. И тогда уже мне хочется его защитить. Он очень любит музыку, сам ее пишет, прекрасно играет на гитаре и сочиняет удивительные стихотворения».

Дмитрий Харатьян и сын Иван

Актер Дмитрий Харатьян и его жена Марина Майко отправляли сына Ивана в свое время учиться на Мальту, чтобы парень вырос чуть более самостоятельным. Сейчас Иван Харатьян студент третьего курса режиссерского факультета ВГИКа. Кстати, у этой семье есть собственное дело – супруга Дмитрия Харатьян Марина директор детской театральной школы гардемаринов. Старшая дочь Харатьяна (от первого брака) живет в Швейцарии, трудится инструктором на курсах адаптации русских эмигрантов.

Иван Харатьян — копия знаменитого отца.Фото: СОЦСЕТИ

Юлия Меньшова и сын Андрей

У артистов Юлии Меньшовой и Игоря Гордина двое детей: дочь школьница Таисия и сын Андрей. 23-летний Андрей – копия отец, а окончил как его мама и знаменитый дед Владимир Меньшов школу-студии МХАТ. Андрей снимал как режиссер в студенческие годы документальные проекты. Сейчас начинает делать первые шаги в карьере.

И сын, и дочка Юлии Меньшовой похожи на отца Игоря Гордина.Фото: СОЦСЕТИ

Алика Смехова и сын Артем

У Алики Смеховой старший сын Артем окончил школу с золотой медалью, сейчас перешел уже на четвертый курс факультета мировой экономики в экономическом университете имени Плеханова. Парень немного не добрал баллов при поступлении, поэтому получает образование на платном отделении. Живет Артем уже отдельно от мамы, но на время самоизоляции переезжал к ней в загородный дом. Смехова сыновей воспитывала сама. Но отец Артема всегда принимал участие в воспитании сына. А вот отец Макара, младшего наследника Смеховой человек обеспеченный, а в воспитании сына не горит желанием участвовать.

Старший сын Алики Смеховой — копия мамы.Фото: СОЦСЕТИ

Артем – копия мамы, а его крестная мама Ольга Кабо. Недавно всей семьей отмечали его 20-летие. Парень увлечен музыкой, выпускает треки, уже записал первый альбом.

Елена Валюшкина и сын Василий

23-летний сын актрисы Елены Валюшкиной в этом году окончил Московский архитектурный институт. «Три пятерки и две четверки, - похвалилась Валюшкина. – Дипломированный архитектор. Если нужен архитектор, дизайнер – обращайтесь». Василий – сын Валюшкиной и актера Александра Яцко. В семье есть дочь – 17-летняя Мария. Валюшкина развелась с Яцко после 20 лет брака, дети с отцом продолжают общение.

Сын Елены Валюшкиной этим летом получил диплом архитектора.Фото: СОЦСЕТИ

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