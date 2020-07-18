Кому кризис, а кому прибавка: у чиновников зарплаты в коронавирус росли быстрее, чем у населения

Принято считать, что во время коронакризиса всем пришлось несладко, у всех были потери. Оказывается, нет — перефразируя классика, можно сказать, что каждая отрасль несчастлива по своему. А некоторые — так вообще вполне себе счастливы. Например, госсектор.

К таком выведу пришли авторы июльского обзора Банка России «О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки», опубликованного на сайте ЦБ.

Многие могут не поверить, но исследователи пришли к выводу, что зарплаты в стране, в среднем, растут. Правда, всего только на 1%, при том, что реальные зарплаты (то есть что можно купить, сняв с карточки получку) на 2% упали — это хоть как-то примиряет выводы экспертов с действительностью.

Теперь по отраслям.

«Многие предприятия частного сектора в апреле были вынуждены остановить работу, снизить оклады, отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск, - говорится в бюллетене. - Сильнее всего пострадал сектор услуг: зарплаты работников гостиниц и предприятий общественного питания снизились по сравнению с прошлым годом на 17,6% в связи с приостановкой их деятельности. Зарплаты в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - на 10,3%.

Среди тех, кому кризис нипочем, - информация и связь, административная деятельность, транспорт и госуправление. Кризис лучше прошли те отрасли, которые могли перейти на удаленную работу, отмечают авторы.

Примечательно, что госсектор пережил кризис успешнее, чем частный: 2,5% роста зарплаты против 0,5%.

Кстати, то, что в России отмечено не такое резкое снижение доходов во время пандемии, как в других странах, авторы исследования объясняют относительно высокой долей госсектора в отечественной экономике.

- Ничего удивительного в таких результатах нет, - сказал kp.ru экономист Денес Ракша. - В отличие от отраслей экономики госслужба не останавливала работу. Все упало, а работа госслужбы осталась такой же, как была, — вот она и превратилась в драйвер. Возможно, к госсектору были причислены и предприятия с государственным участием — многие тоже продолжали работать, нефтяные компании, например. Может, они и меньше работали, чем в обычное время, но на фоне того, что все остальные вообще стояли, их удельный вес в общем производстве оказался выше.

- То есть госслужба сейчас стала таким магнитом — впору бросать работу в разных АО и ООО и переходить в госсектор. Есть даже исследования о том, что люди хотят переходить из работы в частных структурах в государственные.

- Да видел я такие исследования. Ключевые слова - «хотят переходить». Это их представления, а реальной картины госслужбы они не знают. На самом деле там все очень по-разному. Очень большой разброс зарплат и возможностей. Начать с того, что зарплаты там все таки в целом ниже, чем в частном бизнесе. А если говорить о достаточно высоких должностях с хорошими зарплатами, то человек со стороны может и не вписаться. И как пригласили, так вскоре и попросят на выход. А если кто-то пойдет на невысокую должность с надеждой на карьерный рост, то ставка может и не сыграть — так до пенсии и будет сидеть на одном и том же стуле.

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