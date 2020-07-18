Собянин: "График этапов переселения по программе реновации объявим до конца года"

Часть 1 Часть 2

Планы реновации в Москве полностью сохраняются, несмотря на пандемию коронавируса. Это подтвердил в эксклюзивном интервью радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, весной прошли электронные слушания всех оставшихся проектов планировок кварталов реновации.

- График переселения не сдвинется ни коим образом, потому что мы стройку не останавливали, - подчеркнул Собянин. - Создание самого графика основано на планах реализации проектов территорий. Они принимались не нами, а горожанами. Сегодня проекты находятся на утверждении постановлением правительства Москвы. Я считаю, до конца года по большинству из них определим этапы.

Мэр добавил, что конкретную дату для каждого дома заранее назвать не получится.

- Мы все равно не сможем сказать, что вы переедете, допустим, 21 июня 2028 года, - объяснил Собянин. - Этапы назовём, такие-то дома - в эти 5 лет, другие дома – в эти 5 лет. Мы обязательно это сделаем, работаем, ни на минуту никто не останавливался. У нас не было никакой задачи урезать эту программу, не дай бог. Она принципиально важная для нас, будем продолжать.

Полную версию эксклюзивного интервью мэра Москвы Сергея Собянина читайте на kp.ru и слушайте сегодня в 18.00 мск на радио "Комсомольская правда" (97,2 FM).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/791063" frameborder="0"></iframe> Сергей Собянин: «Экономика столицы вернется к нормальному развитию в ближайшие полгода».Мэр Москвы рассказал радио «Комсомольская правда», сильно ли пандемия повлияла на экономику столицы

ЧАСТЬ 1

Сергей Собянин: От коронавируса полностью избавиться невозможно. Но, я надеюсь, мы избежим жесткой вспышки

Мэр Москвы дал эксклюзивное интервью Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM). Сайт kp.ru публикует полную версию первой части беседы (подробности)

ЧАСТЬ 2

Сергей Собянин: Экономика столицы после коронавирусных ограничений вернется к нормальному развитию в ближайшие полгода

Мэр Москвы дал эксклюзивное интервью Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM). Сайт kp.ru публикует полную версию второй части беседы (подробнее)