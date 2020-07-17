2020-07-17T20:40:26+03:00
Политика

Александр Лукашенко — Михаилу Мишустину: «Мы никуда от России не собираемся, как некоторые пытаются представить»

Президент Белоруссии рассказал российскому премьеру, что перед выборами в его стране происходят «странные вещи»
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время беседы после заседания Евразийского межправительственного совета. Фото: Дмитрий АСТАХОВ/POOL/ТАССПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время беседы после заседания Евразийского межправительственного совета. Фото: Дмитрий АСТАХОВ/POOL/ТАСС
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До последнего момента было не понятно, состоится ли в Минске запланированное еще полгода назад заседание Евразийского межправительственного совета. В итоге, несмотря на коронавирус, премьеры стран, входящих в ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) приняли решение: личная встреча должна состояться.

Михаил Мишустин принял участие в двусторонней встрече с Александром Лукашенко.

Помимо общения с коллегами и обсуждения экономического сотрудничества, Михаил Мишустин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

- Мне приятно с вами встретится, хотя были разные разговоры… Вы для нас не чужой человек… Вы у нас не гость, вы – дома! И это не какое-то дипломатическое заявление! - приветствовал Лукашенко Мишустина.

Дальше последовали размышления об отношениях России и Белоруссии. Беспроблемными их в последнее время не назовешь.

- Мы никуда от России не собираемся, как некоторые пытаются представить! - заверял Лукашенко Мишустина.

По его словам, белорусская земля всегда останется для россиян близкой и родной.

- Даже если мы с вами не захотим! Народы без нас разберутся, как им жить. Но хотелось бы, чтобы и мы при этом процессе присутствовали, - заигрывал Лукашенко.

А потом заговорил намеками.

- Ну и времена изменились. Сегодня же невозможно, как в средние века, захватить какую-то страну и подчинить на 100-150 лет. Ситуация иная. Да и не нужно. И у России своих земель хватает, если говорить о России, - заявил Батька.

После этого Лукашенко передал привет и «добрые пожелания» Владимиру Путина, заметив, что ждет его в Минске осенью на саммите ЕАЭС.

А еще, заинтриговав журналистов, Лукашенко сообщил Мишустину, что расскажет ему тет-а-тет, как в Белоруссии проходит президентская избирательная компания.

- На встрече один на один мы обменяемся некоторыми мнениями. Я расскажу, что происходит у нас сейчас, в электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется, - таинственно заметил Лукашенко.

Поговорили и о дальнейшей интеграции России и Белоруссии.

- Я бы хотел отметить перспективы наших братских союзнических отношений, которые заложены в Союзном договоре. Вы были инициатором, уважаемый Александр Григорьевич, этого договора, отношений. Если бы мы еще сделали усилие, то могли бы найти достаточно большое количество новых мер, которые бы по-новому раскрыли возможности Союзного договора, - заметил Мишустин.

При этом он уточнил, что речь идет о «независимой интеграции» с равноправными экономическими возможностями. Лукашенко в свою очередь заявил, что Россия должна быть «локомотивом» на постсоветском пространстве.

А еще Лукашенко похвалил Мишустина за отсутствие «толстокожести». Батка заметил, что российскому премьеру на заседании Евразийского межправительственного совета пришлось «хорошо потрудиться».

- У вас еще нет этой... кожи, когда можно что-то пропустить мимо ушей. Как человеку, отчасти новому в этой должности (премьера, - Ред.), и ответственному человеку, приходилось на все реагировать, - сказал Лукашенко.

В свою очередь Мишустин заметил, что участники межправсовета договорились практически по всем вопросам и нашли компромиссы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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