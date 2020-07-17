2020-07-17T20:24:25+03:00
В мире

Меган Маркл предпочла любимых собак принцу Гарри

Перед переездом в Британию американская актриса бросила двух псов в Канаде
Арина СУВОРОВА
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Актриса души не чаяла в собаках и, по словам друзей, возилась с ними, как с детьмиАктриса души не чаяла в собаках и, по словам друзей, возилась с ними, как с детьмиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За Меган Маркл уже давно закрепился статус главного ньюсмейкера. Не успели журналисты привыкнуть к тому, что принц Гарри и его супруга стали жителями Калифорнии, как разразился новый скандал.

Анонимный источник, приближенный к королевской семье, рассказал, что перед переездом в Британию Меган Маркл оставила своего любимую собаку по кличке Богарт в Канаде.

- Меган обожала пса, но приняла решение не перевозить его с собой из-за отношений Богарта с Гарри. Богарт никогда не подходил к Гарри, когда семья гостила в Канаде, - сообщил источник.

У пса сразу не заладились отношения с принцем Гарри. Поэтому перед началом супружеской жизни Меган пошла на радикальные меры - отдала собаку близким друзьям.

Ранее Маркл признавалась, что Богарт - помесь немецкой овчарки и лабрадора - ее первая собака. Его актриса забрала из приюта. Чтобы пес не скучал, Меган решила завести для него друга - билля по кличке Гай.

Актриса души не чаяла в собаках и, по словам друзей, возилась с ними, как с детьми - разрешала им спать в своей постели , покупала для них лучший органический корм.

После того, как в марте чета Сассекских отказалась от звания членов британской королевской семьи, и перебралась сначала в Канаду, а затем в США, друзья Меган Маркл думали, что она заберет Богарта, однако пес так и остался в Канаде. Зато актриса прихватила с собой в США билля Гая и нового пса - черного лабрадора по кличке Оз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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