«Норникель» увеличил бюджет на защиту от коронавируса до 20 млрд рублей

Компания «Норникель» разработала новый пакет мер для поддержки сотрудников и регионов присутствия в период пандемии COVID-19, стоимость которого около 10 млрд руб. Таким образом, общий бюджет, выделенный на борьбу с коронавирусом, составит более 20 млрд рублей — беспрецедентная сумма для России.

Новый пакет включает в себя обеспечение антивирусной безопасности на производстве, поддержку сотрудников, помощь медучреждениям, а также предприятиям малого и среднего бизнеса. Несмотря на то, что первая часть программы поддержки оказала ощутимое влияние и помогла «Норникелю» сохранить темпы работы, эпидемиологическая обстановка в некоторых городах присутствия компании продолжает оставаться напряженной. Поэтому было принято решение усилить меры безопасности и сохранить полную готовность регионов к вспышке заболевания, а также помочь тем, кто оказался в особенно трудных условиях.

«Пандемия 2020 года и ее последствия потребуют значительного роста финансирования социальных проектов», — пояснил президент «Норникеля» Владимир Потанин. — «Компания намерена направить дополнительные ресурсы на защиту сотрудников и повышение качества жизни в регионах присутствия, реализацию первоочередных проектов сфере здравоохранения, образования, развития городской среды, поддержки коренных народов».

Большинство офисных сотрудников «Норникеля» давно переведены на удаленный режим работы, а на производстве усилены профилактические меры. Компания закупила более 160 000 тестов на коронавирусную инфекцию и более 100 000 экспресс-тестов на антитела. Новым стандартом охраны труда на предприятиях стал ежедневный мониторинг здоровья персонала, регулярная дезинфекция, обеспечение медицинскими средствами защиты. Вахтовые сотрудники защищены отдельным комплексом мер — сроки вахты продлены, проводится обязательное тестирование на COVID-19, на случай карантина подготовлены и оборудованы обсерваторы.

Большинство офисных сотрудников «Норникеля» давно переведены на удаленный режим работы. Фото: пресс-служба «Норникель»

Компания позаботилась и о региональных медицинских учреждениях: в Норильске (Красноярский край) и Мончегорске (Мурманская область) появились две стационарные и семь мобильных лабораторий, в города отправили почти 400 тепловизоров, большой объем средств индивидуальной защиты (в том числе более 10 млн масок) и необходимых медикаментов. По запросу региональных и муниципальных властей «Норникель» пополняет больницы всем необходимым.

Кроме того, предприятия группы оказали поддержку малому и среднему бизнесу в регионах: предложили субсидии на доставку грузов в Норильск, на коммунальные услуги для НКО, объявили кредитные и арендные каникулы, обеспечили предпринимателей средствами индивидуальной защиты.

С момента запуска программы до конца июня на эти цели уже было направлено около 10,5 млрд руб. Первым пунктом новой программы стало выделение срочной помощи Норильску в ответ на обращение администрации города, а именно — поставка в город компьютерного томографа. Планируется внедрить цифровые сервисы в области дистанционного образования, медицины, торговли и сервиса, а также сохранить новые стандарты безопасности на предприятиях, в городах, аэропортах, транспорте, общественных пространствах. Компания также обещает в полной мере выполнить все обязательства по социальным, спортивным и культурным партнерским проектам.