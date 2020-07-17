Глубокое декольте в 18 лет: Виктория Дайнеко из "Фабрики звезд" ошеломила поклонников

Виктория Дайнеко после рождения дочери практически не выступает и не выпускает новых песен. Все свое время одна из ярких выпускниц "Фабрики звезд-5" посвящает четырехлетней малышке. Вероятно, тоскуя по концертной деятельности, артистка разместила в блоге фото, на котором ей 18 лет.

На снимке Виктория Дайнеко запечатлена в 18-летнем возрасте. На девушке - синее хлопковое платье с глубоким декольте. Волосы Виктория небрежно заколола на затылке. "Когда тебе 18 лет, и ты в одном из самых красивых городов, в Киеве", - подписала Дайнеко яркий кадр.

Поклонники пришли в восторг от фото. Многие отметили, что за 15 лет артистка практически не изменилась, и все так же юна и прекрасна.

"Ты там съела молодильное яблоко?", "Думала, что фотка современная. Вика, вот вообще не изменилась", "Да ладно?! Как сейчас!", "Нормальная такая грудь", "Даже не верится, что столько лет прошло, а вы не меняетесь совсем", "Кажется, что сегодня фотография сделана", "Фантастическая", "Такая красивая", - пишут ошеломленные такой красотой фолловеры.

victoriadaineko Когда тебе 18 лет

Отметим, Виктория воспитывает четырехлетнюю дочь от бывшего мужа, барабанщика Дмитрия Клеймана. Они начали начаться в октябре 2014 года, а вскоре, в апреле 2015-го, поженились. В этом же году у пары родилась дочь.

Летом 2017 года супруги развелись. Расставание прошло со скандалом. Клейман обвинял Дайнеко в предательстве и считал виноватой в разводе. Говорят, бывшие влюбленные не могут договориться даже о совместном воспитании общего ребенка.

К слову, имя малышки Дайнеко по сей день не раскрывает. "Я решила, что ее жизнь - это ее жизнь. Когда она захочет представиться и рассказать о себе общественности, она обязательно это сделает. А до тех пор я бы не очень хотела вмешиваться в ее судьбу и принимать за нее такие решения. Нет, это не какая-то вселенская тайна, и все близкие люди в курсе, просто я не хочу делать это публичным вопросом", - объяснила знаменитость в эфире Радио Romantika свое решение.