2020-07-17T20:25:37+03:00
Общество

В эфире чествуем металлургов!

Мы запускаем очередной марафон «День металлурга 2020», на этот раз посвященный людям труда - работникам металлургии [прямая видеотрансляция 19 июля с 10:00 мск]
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19 июля с 10.00 до 15.00 сайт kp.ru и Радио «Комсомольская правда» приглашают всех отметить профессиональный праздник работников металлургии.

Тяжелая промышленность, черная и цветная металлургия – это трамплин, поднявший нашу страну всего за несколько десятилетий от сохи в космос. Это – особая отрасль хозяйства, всегда бывшая нашей гордостью.

В прямом эфире вы услышите выступления известных музыкальных коллективов и любимых исполнителей. Настраивайтесь на волну Радио «КП»! И пойте в унисон вместе с Родионом Газмановым, Колямба (группа Ромарио) и Николаем Гринько (группа Green).

Сегодня вместе с нами всех причастных с праздником поздравляет Трубная Металлургическая Компания - крупнейший производитель стальных труб в России.

Присоединяйтесь и вы!

Радиомарафон «День металлурга 2020».В эфире чествуем металлургов! 19 июля с 10.00 до 15.00 радиостанция «КП» приглашает всех отметить профессиональный праздник работников металлургии. Сегодня вместе с нами всех причастных с праздником поздравляет Трубная Металлургическая Компания - крупнейший производитель стальных труб в России. Присоединяйтесь и вы!

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