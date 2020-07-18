В эфире чествуем металлургов!

19 июля с 10.00 до 15.00 сайт kp.ru и Радио «Комсомольская правда» приглашают всех отметить профессиональный праздник работников металлургии.

Тяжелая промышленность, черная и цветная металлургия – это трамплин, поднявший нашу страну всего за несколько десятилетий от сохи в космос. Это – особая отрасль хозяйства, всегда бывшая нашей гордостью.

В прямом эфире вы услышите выступления известных музыкальных коллективов и любимых исполнителей. Настраивайтесь на волну Радио «КП»! И пойте в унисон вместе с Родионом Газмановым, Колямба (группа Ромарио) и Николаем Гринько (группа Green).

Сегодня вместе с нами всех причастных с праздником поздравляет Трубная Металлургическая Компания - крупнейший производитель стальных труб в России.

Присоединяйтесь и вы!