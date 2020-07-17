«Цепь, как у Бузовой, и кольца Лободы»: дизайнер назвал главные вещи летнего гардероба

В начале июля на Неделе высокой моды впервые кутюрные коллекции сезона осень-зима 2020/21 были представлены в самых неожиданных форматах.

Так, к примеру, креативный директор Balmain Оливье Рустен арендовал огромную баржу, устроив модный заплыв по Сене. А Dior показал свой новый кутюр в формате мини-фильма, снятого режиссером фильмов «Страшные сказки», «Догмэн» и «Пиноккио» Маттео Гарроне.

О том, какие новые тренды вошли к нам после показов, «КП» рассказал дизайнер украшений Влад Торхов.

Цепи

— Лето в самом разгаре, значит, самое время выбрать топовые аксессуары для прогулок и дружеских посиделок во вновь открытых кафе и ресторанах. Вошедшие плотно в топ колье из цепей не сдают свои позиции, а только увеличивают размер и меняют цвет с серебра на золото. Более массивные и короткие абсолютно универсальны. Выбор слабой и сильной половин человечества. От Элджея до Бузовой, — рассказывает Торхов.

sayonaraboy Хип-хоп исполнитель Элджей

Кстати, тренд на цепи впервые уловили американские рэперы. Так, скандальный исполнитель 61x9ine (в миру он Даниэль Эрнандес — Ред.) не поскупился на серебряную цепь, инкрустированную бриллиантами и украшенную огромной головой акулы.

jimmyxboi Скандальный исполнитель Даниэль Эрнандес

За такую красоту рэпер выложил аж 750 тысяч долларов (почти 54 (!) миллиона рублей).

У вас еще есть какие-то вопросы к шопоголику Филиппу Киркорову?

whatsonthestar.ru На такое цепное расточительство вряд ли кто из наших поп-звезд решится.

На такое цепное расточительство вряд ли кто из наших поп-звезд решится.

Кольца

— В этом сезоне популярны лаконичные минималистичные кольца без камней, но по несколько штук на каждом пальце руки. Получается своего рода современная геометрическая этника. Первой этот тренд уловила Светлана Лобода, — считает дизайнер Торхов.

Первой этот тренд уловила Светлана Лобода.Фото: СОЦСЕТИ

Шляпы

— Чтобы пребывание под знойным летним солнцем было безопасным, рейтинги продаж взорвали огромные соломенные шляпы. Конкуренцию им составляют разве только шляпы с цепями от ruslan baginskiy. Сдают свои позиции и медленно, но верно уходят в коробки шляпки с кошачьими ушками.

Колье

ruslanbaginskiy Тренд этого лета.

Кресты Ксении Собчак от дизайнера Яны Расковаловой - отличный пример стильного украшения.Фото: СОЦСЕТИ

— Особое внимание стоит уделить минималистичным колье и браслетам из тонкой цепочки с множеством повторяющихся элементов. Например, как кресты Ксении Собчак от дизайнера Яны Расковаловой. Такой аксессуар можно надеть с несколькими колье или браслетами разной длины и толщины, ведь многослойность никуда не ушла, а все также в трендах. Лучше всех это демонстрируют та же Ольга Бузова и Анна Калашникова, комбинируя цепи со множеством подвесок, — объясняет наш эксперт.

annakalash Особое внимание стоит уделить минималистичным колье и браслетам из тонкой цепочки.

Серьги

— Касаемо ушных раковин тут также властвует многослойность, кафы, асимметричные серьги, моносерьги, чем больше элементов на каждом ухе, тем стильнее и привлекательнее получается образ, — советует Влад Торхов. — Стоит обратить также взгляд на персонализацию. Буквы-подвески или даже целые подвески с любимым словом или вашим ником в Instagram взрывают сезон, но только обязательно как элемент с несколькими цепочками. Никаких моновариантов!

Если не успели купить или не нашли шляпу с цепочкой, вас спасут цепи для очков. Комбинируйте с шляпой, панамой, и еще более стильный и загадочный образ заставит обратить на вас внимание окружающих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Голые и смешные: Самые откровенные наряды звезд на Каннском фестивале

Знаменитости старались перещеголять друг друга на красной дорожке всеми способами [фото]