Лесные пожары в России тушат с помощью искусственных дождей

Федеральные власти постоянно мониторят распространение лесных пожаров в стране. По поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина вице-премьер Виктория Абрамченко взяла на особый контроль вопрос реагирования на сложившуюся ситуацию с пожарами.

«О том, что сезон 2020 года обещает быть непростым, предупреждали и метеорологические службы, и лесные пожарные, которые составили долгосрочный прогноз пожарной опасности в лесах», - заявила заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко во время рабочей поездки в Архангельскую область.

При этом вице-премьер подчеркнула необходимость особого внимания к вопросу с учетом сложной, резонансной ситуации с лесными пожарами прошлого года.

По ее словам, аномально теплая и малоснежная зима, ранняя и сухая весна привели к тому, что, начиная с апреля, в Сибири и на Крайнем Севере почти не прекращается жара. Воздух в отдельных регионах прогревается до +30-38 градусов тепла. Впервые за всю историю космического мониторинга последних лет в этом году зафиксирован лесной пожар за Северным полярным кругом.

«Площадь пожаров с начала пожароопасного сезона на 21% меньше, чем в прошлом году, - сообщила вице-премьер. - В 2020 году средняя площадь, пройденная огнем в день – в полтора раза меньше средней за последние 10 лет. Это значит, что лесопожарным силам удается ликвидировать возгорания. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует».

Как отметила вице-премьер, для снижения уровня пожарной опасности в лесах при тушении пожаров используют искусственные дожди. Например, такие технологии применили в Иркутской области и Красноярском крае, также сейчас действуют и в Забайкальском крае.

Касаясь мер по выявлению, предотвращению и борьбе с лесными пожарами, Виктория Абрамченко заявила, что вся инфраструктура по-настоящему научилась мониторить ситуацию и оперативно на нее реагировать.

«Наши мониторинговые системы позволяют выявить и отследить термоточки в режиме фактически реального времени», - сказала вице-премьер.

Кроме того, вовремя были согласованы и утверждены сводные планы тушения лесных пожаров, а также сформирован Межрегиональный план маневрирования силами и средствами пожаротушения.

По поручению заместителя Председателя Правительства Виктории Абрамченко Рослесхоз провел проверки готовности регионов к пожароопасному сезону. По итогам 27 регионов признаны неготовыми или ограничено готовыми.

В апреле руководство регионов устранило выявленные недостатки. И уже к пожароопасному сезону эти регионы подтвердили свою готовность.

На заседаниях Комиссии и Федерального штаба по координации действий по тушению лесных пожаров принимаются решения для профилактики возникновения лесных пожаров и своевременного их обнаружения, наращивания сил и средств, привлекаемых к их тушению.

«Учитывая, что важным фактором в переброске сил и средств является оперативность их доставки, Рослесхоз объединил усилия с МЧС России для повышения эффективности тушения лесных пожаров», - отметила вице-премьер.

Виктория Абрамченко также сообщила, что Правительством принято решение о дополнительной поддержке в объеме 2,6 миллиардов рублей проводимых работ по авиапатрулированию и тушению лесных пожаров, чтобы не допустить угрозы распространения огня на объекты экономики. «Средства должны быть распределены среди наиболее горимых территорий страны в зависимости от их потребности», - подчеркнула вице-премьер.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Для технического оснащения регионов по нацпроекту «Экология» им выделено более 13 тысяч единиц лесопожарной техники и оборудования. Их уже использовали для мониторинга пожарной опасности и оперативной доставки сил и средств к местам пожаров в 2019 году.

Кассовое исполнение федерального проекта «Сохранение лесов» за 2019 год по оснащению региональных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием составило 6 233,5 млн. рублей или 98,48%. Это один из самых успешных федеральных проектов.

За первое полугодие 2020 года субъектами РФ за счет федерального бюджета приобретено 691 единица лесопожарной техники и 1 645 единиц оборудования.