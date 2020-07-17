"Шокирующие перемены": Наталья Подольская появилась перед публикой без волос

Наталья Подольская и Владимир Пресняков женаты десять лет. Они воспитывают сына Артемия. Супруги успешно совмещают семейную жизнь и творчество. Ведь оба - востребованные артисты. Пережив несколько месяцев самоизоляции супруги, наконец, с головой погрузились в работу.

Визитной карточкой Натальи Подольской со времен участия в шоу "Фабрика звезд" стали длинные ярко-рыжие волосы. Однако на днях артистка решилась на перемены. Она опубликовала фотографию, на которой предстает абсолютно лысой. "Хочу не просто перемен, хочу шокирующих перемен!", - подписала певица в комментариях к снимку.

Подписчики Натальи были обескуражены ее внешним видом. И если одни на полном серьезе стали сожалеть о потере кумиром шикарной шевелюры, то другие выразили надежду, что 38-летняя артистка для преображения воспользовалась специальной силиконовой шапочкой.

nataliapodolskaya Хочу не просто перемен, хочу шокирующих перемен!

Стоит отметить, что Подольскую во всем поддерживает ее супруг Владимир Пресняков. Певец как-то признавался, что буквально теряет голову от красоты возлюбленной. При этом он долго не решался сделать ей предложение руки и сердца. Тогда Наталья обратилась за помощью к священнику, после разговора с которым музыкант предложил пожениться.

"Я не хотел жениться, потому что не верил в брак, у меня были свои представления об этом, не очень хороший опыт. И почти все мои друзья обожглись. Он мне сказал простые слова: «Ты понимаешь, что поступаешь как трус? Чуть что, ты ее сможешь бросить, и ничего тебе за это не будет. Никакой ответственности». Меня этот разговор как следует встряхнул. Я никогда в жизни не был трусом. Я понял, что должен построить дом, сделать уютным семейное гнездо. Мы с Наташей после этого разговора сразу же пошли в церковь. Это нас сблизило еще больше. Мы перестали ругаться и делить территорию", - цитирует Преснякова АиФ.

Напомним, артисты познакомились в 2005 году на съемках программы "Большие гонки". Рождения сына Артемия они ждали 10 лет. Певица никогда не скрывала, каким выстраданным для них с мужем стал их первенец. Они ездили по святым местам в надежде вымолить ребеночка у Бога. И когда Тема появился на свет, родители были вне себя от счастья. Сейчас Наталья и Владимир полностью растворились в заботах о мальчике.