Стыковка «Союза» и «Аполлона»: «Договорились, что оба будем сверху»

Сейчас я понимаю: то, что этот полет состоялся – чудо. В какой-то момент шторка железного занавеса (а он, кстати, был с обеих сторон) приоткрылась, и в невероятно короткие сроки советские и американские инженеры подготовили уникальный полет. ТЕ американский «Аполлон» (тот самый корабль, которые летал на Луну) и советский «Союз-19». А потом шторка рухнула и следующие космические контакты начались только спустя 15 лет с программы «Мир»- Shuttle.

Не буду здесь рассказывать всю замысловатую историю полета, который в исторической литературе называют просто ЭПАС (экспериментальный полет «Аполлон»-«Союз»). Напомню только. Экипаж «Союза-19» - Алексей Леонов и Валерий Кубасов, «Аполлона» - Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дик Слейтон.

Вот несколько забавных и неожиданных фактов о программе ЭПАС.

Кеннеди хотел Хрущеву предложить лететь на Луну вместе

12 сентября 1962 года в Хьюстоне, штат Техас, президент Джон Кеннеди произнес знаменитую речь, где пообещал, что уже в нынешнем десятилетии американцы будут на Луне (ответочка на проигрыш в космическом дебюте, когда первым в космос полетел Юрий Гагарин).

Но за два дня до этой речи, пишет знаменитый космический журналист «Комсомолки» Ярослав Голованов, Кеннеди собрал экспертов и обсуждал со своими возможность совместной с СССР экспедиции на Луну. Эксперты решили: идея утопическая.

А потом грянул Карибский кризис… А еще через год Кеннеди убьют.

Тем не менее историки говорят, что существует переписка между Хрущевым и Кеннеди о возможности сотрудничества в космосе.

Мотаем пленку вперед. 2020 год… И снова мы никак не можем решить – летят американцы на Луну вместе с русскими или нет…

Как в кино

Всерьез задуматься о том, что надо поддерживать и страховать другу друга в космических полетах в Штатах стали после аварии «Аполлона-13». Технический директор ЭПАС с американской Гленн Ланни вспоминал:

- О помощи Советского Союза я думал в один из самых критических моментов в программе «Аполлон». Космический корабль «Аполлон-13» находился в сотнях тысяч космических миль, когда взорвались кислородные баки в жилом отсеке…

советский космонавт Валерий Николаевич Кубасов и американский астронавт Венс Бранд в бытовом отсеке тренажера "Союз". Фото: Альберт ПУШКАРЕВ/ТАСС

А вот общественное мнение развернулось к возможности сотрудничества в СССР после того, как в кино показали научно–фантастический фильм «В плену орбиты» («Marooned»). В нем советские космонавты помогали спасать терпящих бедствие астронавтов, сумев сблизиться на орбите и через открытый космос передать баллоны с кислородом. Состыковаться корабли не могли, так как их механизмы были несовместимы…

Вот так кино сблизило инженеров.

Формула Земли

Проблем, которые нужно было решить для того, чтобы такой полет состоялся, было множество.

Например, в «Аполлоне» атмосфера была чистый кислород, а в «Союзе» - приближенная к земной смесь азота и кислорода. Пришлось делать специальный трехметровый переходный отсек - по сути шлюз, где космонавты/астронавты проходили процесс десатурации прежде чем сходить в гости в соседний корабль.

Или вот:

- Специалисты сели договариваться о стыковке на определенной высоте, условно на 300 километрах. Но после долгих обсуждений выяснилось: 300 км наши и 300 км американские – это разные величины, потому что и у нас, и у американцев были разные модели Земли, - рассказывает космонавт Сергей Крикалев. – И формулы, которыми они описываются, были разными. И нужно было сначала договориться, какова формула Земли.

Бесполая связь

Но главная проблема все же была в том, что нужно было научить корабли стыковаться друг с другом. Система стыковки «Союзов» и «Аполлонов» была совершенно разная.

Принятая у нас тогда система подразумевала в одном космическом объекте наличие штыря, в другом - конуса. То есть то, что в обиходе инженеров называется система папа/мама.

Знаменитый советский конструктор Владимир Сыромятников и автор идеи стыковки двух кораблей в своей книге «100 рассказов о стыковке» рассказывал, что американский инженер Кэдвелл Джонсон по этому поводу шутил: нам пришлось отказаться от конструкции типа мама/папа потому что ни одна страна не хотела играть роль «мамы» в космосе, на виду у всего остального мира.

«Позднее, развивая шутку, мы стали говорить: нужно, чтобы были «оба сверху».

Так в результате был предложен бесполый – то есть андрогинный стыковочный узел. А в космических документах до сих пор существует международная аббревиатура, придуманная Львом Вильницким: АПАС (APAS)— андрогинный периферийный агрегат стыковки.

Били-били, не разбили

- Геометрия стыковочного узла была понятна. Но каждый делал свой вариант, - вспоминал космонавт резервного экипажа программы ЭПАС, ныне дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков. – Наши сделали на 100 кг легче, чем американцы свой. И началось: они начали говорить, что наша электро-механическая схема работать не будет, все сломается. Вот у нас система - гидравлическая! Отправили наш стыковочный узел в Хьюстон на испытания. Они свой узел водрузили на чудовищного размера гидравлическую машину, а наш – прибили к стене. И своим узлом начали молотить на запредельных режимах по нашему. Не сломали! Раздолбали все вокруг, на он все равно работал. Зато их гидравлика отказала - потекла у нас на глазах…

В конце концов именно стыковочные узлы (АПАС) придуманные группой под руководством Владимира Сыромятникова не только состыковали в 1975-м «Союз» и «Аполлон», но и стали международным стандартом.

«Дети» конструкции 1975 года – то есть усовершенствованные узлы стыковали шаттлы с нашей станцией «Мир» в 90-х. А «внуки» используются для стыковки кораблей на МКС. Кстати, такую систему стыковки использует новый корабль Илона Маска Crew Dragon.

В 2010 году партнёры по МКС договорились, что рожденные в 1975-м АПАС станут международным стандартом. Сейчас, основываясь на этом стандарте, создаются стыковочные узлы китайских и будущих индийских (да-да, Индия тоже проектирует свой пилотируемый корабль) кораблей.

И, кажется, не далек уже тот час, о котором 45 лет назад мечтали советские и американские конструкторы, что все корабли всех стран будут оснащены одинаковыми системами стыковки и в случае ЧП одна страна сможет выручить, спасти космонавтов другой страны.

Под колпаком

Владимир Джанибеков, кстати, на торжественной встрече в Музее космонавтики, посвященной 45-летию ЭПАС, рассказал о том, что запомнилось во время подготовки к полету в Хьюстоне.

- У нас NASA были свои кабинет, у американцев – свои. Двери у всех открыты в коридор. У нас на двери: Welcome («Добро пожаловат» - А.М.). А у них Achtung, russians («Внимание, русские»). У ребят, которые занимаются программой Space Shuttle в кабинете нарисован щаттл и из его отсека сыпятся бомбы на нарисованную карту СССР. Вот такие были у нас отношения, двойственные…

Джанибеков вспомнил и то, как астронавта Дэвида Скотта, побывавшего на Луне, не пустили на официальный прием, потому что у него жена - "индеанка чистокровная". "У него жена индеанка, и она тут не приветствуется", - привел Джанибеков ответ на вопрос космонавта Алексея Леонова представителю НАСА на этот приеме.

Алексей Леонов во время перерыва между занятиями по летной подготовке. Фото: Альберт ПУШКАРЕВ/ТАСС

Справедливости ради скажу: у Скотта первая жена не была индианкой, а отношение к астронавту среди коллег было мягко говоря настороженное после того, как тот не поставив NASA в известность взял с собой в полет на Луну 398 памятных конвертов, а по возвращении продал часть их них торговцу почтовыми марками.

А дальше?

Благодаря программе «Союз»-«Аполлон» советская космонавтика обзавелась двумя зданиями. В подмосковном Королеве был построен Центр управления полетами – просторное современное (на тот момент) здание с мозаикой в духе социалистического реализма. Именно отсюда сегодня ведут репортажи о стартах и стыковках тележурналисты.

Прежде ЦУП находился в Евпатории и космонавтам, инженерам, специалистам по управлением полетом приходилось мотаться между Байконуром, Евпаторией и Москвой.

А на космодроме построили новый монтажно-испытательный корпус.

Летим к «Салюту»

Уже в 1973-м обе стороны начали прорабатывать варианты следующего совместного полета. Советский «Союз» смотрелся весьма скромно на фоне объемного и рассчитанного на Луну «Аполлона». Поэтому появилась идея следующий полет двух кораблей осуществить к советской орбитальной станции «Салют». Тогда как раз проектировалась станция с двумя причалами.

Была идеи и пристыковать наш «Союз» к американской станции Skylab.

Но уже в 1975-м отношения между странами стали ухудшаться. Потом на место президента Никсона, который много сделал для разрядки отношений США и СССР, пришел Джимми Картер. А он считал, что Советский Союз нужно «держать в узде». Как раз в то время советские войска вошли в Афганистан. Развернулся новый этап холодной войны.

Американские инженеры сосредоточились на программe Space Shuttle, советские – на длительный полетах на околоземных орбитальных станциях.

Только в 1992-м американские и российские космические начальники снова сели за стол переговоров. Сначала наши космонавты слетали на шаттлах, а американцы – на «Союзах». А затем стали нести общую вахту на станции «Мир» и планировать совместную Международную космическую станцию.

Судьба двух мальчиков

Стыковка «Союза» и «Аполлона» в 1975-м в 2004-м принципиально изменяла жизнь двух сирот из детского дома, из поселка Фряново Щелковского района. Командир «Аполлона» Томас Стаффорд при помощи своего друга (генерал Стаффорд выражался ярче – брата) командира «Союза-19» Алексея Леонова усыновил Мишу и Стаса.

Ребята уехали в США. Несколько лет назад Алексей Архипович рассказывал мне, что уже взрослый Миша приезжал к нему в Москву на стажировку.

Жители Хьюстона просматривают газетные репортажи о полете космических кораблей. Виктор БУДАН/ТАСС

Что еще дала программа «Союз»-«Аполлон»

- Сигареты «Союз Аполлон», разработанные компанией Philip Morris выпускались пять лет – с 1975 по 1980 годы московской фабрикой «Ява» с использованием американского табака. В середине 90-х из производство восстановили. Кстати, этикетку нарисовал Алексей Леонов.

- Фабрика «Новая Заря» и компания «Ревлон» (США) выпустили по одной партии духов «ЭПАС». Упаковку разработали американцы, аромат – советские специалисты с использованием французских компонентов.

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