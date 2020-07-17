Дмитрий Песков рассказал о семейной жизни с Татьяной Навкой

Дмитрий Песков и Татьяна Навка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дмитрий Песков и Татьяна Навка совсем скоро отметят пятилетие супружеской жизни. Свадьбу они сыграли 1 августа 2015 года. Пресс-секретарь президента России называет себя счастливым человеком. Однако уточнил, что для этого и ему, и его жене пришлось пройти свой путь.

52-летний Дмитрий Песков и 45-летняя Татьяна Навка живут душа в душу и благодарят судьбу за встречу. Политик напомнил, что нынешний брак и для него, и для его супруги - не первый. Но, по словам пресс-секретаря главы государства, они оба признательны своим предыдущим семьям за прожитые годы.

"У нас ранее были семьи, у нас есть дети от предыдущих семей. И она, и я признательны нашим предыдущим семьям за прожитые годы", - сказал пресс-секретарь президента в интервью "Авторадио". - Сначала мы говорили друг другу: «Как жаль, что мы не встретились, когда нам было по 20 лет», а потом фактически в один голос воскликнули, что тогда это было просто невозможно. Каждый из нас должен был пройти свой путь в плане семейной жизни для того, чтобы прийти к своему счастью. Что мы и сделали".

При этом и он, и его жена не могут жить без работы, хотя трудоголиком Дмитрий Песков себя не считает. "Я человек, который не может без работы, и у меня семья такая - жена не может без работы. Но я не фанатичный трудоголик, то есть мне нужно и много поработать, а после того, как много поработать, мне нужно определенное время для неги", - пояснил Песков.

На вопрос, есть ли у него мечта, Песков ответил: "Одной нет. Много! Но это пусть остается непубличной темой". На вопрос, счастлив ли он, Песков ответил утвердительно.

Напомним, Дмитрий Песков - отец пятерых детей. У него есть сын Николай от первой супруги Анастасии Буденной. Елизавета, Михаил и Данила родились в браке Дмитрия и его второй жены Екатерины Солоцинской. В третьем браке с Татьяной Навкой появилась на свет дочь Надя.

Навка ранее была замужем за тренером Александром Жулиным. Фигуристка родила от него дочку Сашу.