В "Матросской тишине" обнаружили мошеннический "колл-центр"

В Следственном изоляторе (СИЗО) "Матросская тишина" случилось настоящее ЧП. Сотрудники ФСБ и СК России задержали сразу двух сотрудников: старшего оперуполномоченного оперативного отдела Владислава Остапенко и инспектора режима отдела и надзора Сергея Войтко. Сослуживцы с января по июнь 2019 года исправно обеспечивали находящихся в СИЗО арестантов мобильными телефонами, SIM-картами и интернетом.

В камерах проверяющие обнаружили десятки улик - мобильных телефонов, которые хранились у подследственных в личных вещах.

- Телефонные аппараты и модемы были спрятаны в углублениях, которые сидельцы выдалбливали ложками в деревянных нарах и мебели. Говорили арестанты через микрофоны, многие пользовались беспроводными наушниками, - отмечают следователи.

Появились даже слухи, что на территории московского СИЗО мог работать тот самый колл-центр из которого сидельцы обзванивали клиентов банков (на самом деле звонки, которые большей частью поступают с Украины, не прекращались).

Во время обыска дельцы пытались уничтожить бухгалтерию, но благодаря отсутствию нормальной канализации часть записей удалось спасти. Из них выяснилось, что обитатели камер успели заплатить сотрудникам изолятора более 5 миллионов рублей, а еще около 7 вложили в новую технику.

- В ходе предварительного следствия выяснилось, что Войтко и Остапенко проводили сходки авторитетов, а в январе 2019 требовали с одного из подследственных 500 тысяч рублей угрожая при это ухудшением условий содержания, - заявила помощница руководителя СК России по городу Москве Юлия Иванова.

Пронос мобильных аппаратов отмечался в различных колониях. Но чтобы подобное случилось в СИЗО, где находятся подозреваемые в преступлениях?! Это ведь могло свести на нет любые следственные действия: обвиняемые в преступлениях могли общаться с сообщниками, угрожать свидетелям и жертвам в ходе судебных процессов.

Любопытно, что на территории столичных СИЗО давно действуют мощные системы, которые блокируют чужие мобильные сигналы и интернет. Сейчас сотрудники ФСБ, СК и МВД выясняют, как арестанты обходили эти "глушилки".

Войтко и Остапенко арестованы судом на два месяца и отправлены в Лефортовский изолятор, где режим намного жестче. Они обвиняются во взятках, превышении служебных полномочий и вымогательстве.

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