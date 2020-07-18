Минтруд объяснил, почему растет безработица

В июне уровень безработицы продолжил увеличиваться и достиг рекордного за последние 8 лет показателя — 6,2%. Это более 4,6 млн человек, отмечает Росстат.

- Рост объясняется тем, что граждане, оставшиеся без работы, активно обращаются в центры занятости за получением помощи в поиске работы и пособием по безработице, - пояснили «КП» в Минруде. - Если в начале года только каждый пятый безработный был официально зарегистрирован, то теперь государственной поддержкой охвачены порядка 60% оставшихся без работы.

Росту способствовало и упрощение регистрации — это можно сделать дистанционно.

Сейчас насчитывается 3 млн официально зарегистрированных безработных, сообщили в Минтруде, а в июне их было почти 2,8 млн.

В ведомстве обратили внимание, что темпы роста безработицы снижаются. Если в апреле этот показатель вырос на 1,1 процентный пункт, в мае – на 0,3, а в июне – только на 0,1. Обстановка стабилизируется в начале четвертого квартала, рассчитывают в Минтруде.

Позитивным сигналом служит то, что работодатели постепенно возвращаются к докризисному уровню оплаты труда, отметили в ведомстве. Восстанавливается и спрос на те профессии, которые сильнее всего пострадали от кризиса. Например, по данным ВНИИ труда, продавцов-кассиров уже требуется почти столько же, сколько было в феврале, а водителей — даже больше. Это самые многочисленны группы, зарегистрированные в центрах занятости.

Ранее самый высокий уровень безработицы был зафиксирован в марте 2012 г. - 6,5%.

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