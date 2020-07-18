В Канаде, наконец, задумались почему у них стоит памятник эсэсовцам

В 2017 году российское посольство в Оттаве опубликовало в Твиттере фотографию памятника членам украинской дивизии СС «Галичина», который установлен на украинском кладбище в пригороде Торонто. Россияне подписали фото: «В Канаде установлены памятники нацистским пособникам, и никто ничего не делает по этому поводу».

Министром иностранных дел страны в то время была Кристи Фриланд (ныне зам.премьер-министра), внучка украинца, сотрудничавшего с немцами. Через пять месяцев из страны были высланы четверо российских дипломатов. Как было заявлено официально — в наказание за то, что российские спецслужбы "отравили Скрипалей". Среди дипломатов был и тот, кто поднимал в Канаде вопрос об украинском монументе.

Тогда канадская «Нэшнл Пост» описывала действия россиян как вмешательство во внутренние дела Канады и как попытку уколоть канадских украинцев из-за событий на Донбассе.

И вот через три года внезапно глаза открылись… 21 июня кто-то написал на монументе - «Нацистский военный памятник». (Кто — неизвестно, но в Торонто, к слову, проходит самое большое шествие "Бессмертного полка" в дальнем зарубежье, русская община активна в отстаивании Победы).

Полиция завела было дело о преступлении на почве ненависти, но быстро опомнилась, и переквалифицировала его в вандализм. (Потому что «на почве ненависти» относится к тем, кого нельзя ненавидеть по закону — к сексуальным, религиозным, национальным меньшинствам и т. п. Нацисты не являются группой, охраняемой законом).

Но начальник полиции задался вопросом: а почему такой памятник вообще установлен?

Газета «Оттава Ситизен», в результате, подробно описала для своих читателей что такое «Галичина».

«Дивизия, состоявшая из украинцев, которые проявили верность Гитлеру, была частью СС. Некоторые ее бойцы были обвинены в убийстве польских женщин и детей, а также евреев. В мае 1944 года Геринг обратился к дивизии со словами: «Ваша родина стала прекраснее с тех пор, как потеряла — по нашей инициативе — своих жителей, которых я назвал бы грязным пятном на хорошей репутации Галиции — евреев. Я знаю, что если я прикажу вам ликвидировать поляков, я дам вам разрешение на то, чего вы страстно желаете».

Памятник на кладбище в Оуквилле.Фото: wikimedia.org

Берни Фарбер, бывший руководитель Канадского еврейского конгресса, сказал в интервью газете, что он «ошарашен» тем, что полиция вначале квалифицировала надпись на памятнике как «преступление на почве ненависти». Однако позже, когда стражи порядка поняли, что надпись была не против украинцев, как народа, а против фашистов, и извинились, Фарбер выразил надежду, что «это может стать началом пересмотра наличия всех памятников помощникам нацистов».

Иначе высказался в 2017 году руководитель Канадского украинского конгресса Игорь Михальчишин. Он заявил, что «предположение, будто они (дивизия «Галичина») нацистские приспешники — оскорбительно».

В стране несколько подобных памятников, они в основном устанавливались в 80-х годах.

Надо отметить, что вспышки исторической памяти порой случаются и в Америке. В апреле 2018 года более 50 членов Конгресса США осудили украинское правительство за «продолжающиеся попытки прославления сотрудничавших с нацистами», упомянув при этом именно церемонии и памятники в честь «Галичины».

Торонто