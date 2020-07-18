2020-07-18T11:54:16+03:00
В мире

Пожар в Соборе Петра и Павла в Нанте 18 июля 2020: онлайн-трансляция

Пожар охватил одну из крупнейших готических церквей Франции - Собор Петра и Павла в Нанте. Следите за онлайн-трансляцией с места ЧП 18 июля 2020
Ася КУЗНЕЦОВА
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Горит кафедральный собор НантаГорит кафедральный собор НантаФото: REUTERS
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Кафедральный собор Святых Петра и Павла загорелся сегодня, 18 июля 2020 года, около 7:30 утра по местному времени в Нанте на западе Франции. Пожар тушат в одной из крупнейших готических церквей страны тушат порядка 70 спасателей.

В экстренных службах города пожар назвали серьёзным и признали, что "распространение огня пока не удалось взять под контроль". Данных о пострадавших пока нет. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с места ЧП.

Во Франции горит собор Святых Петра и Павла .В городе Нант на западе Франции загорелся собор Святых Петра и Павла. На месте работают более 60 спасателей на шести пожарных машинах. Собор в Нанте одна из крупнейших готических церквей во Франции

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет — завершили его лишь в 1891 году.

Напомним, 15 апреля 2019 года пожар охватил одну из главных мировых достопримечательностей — собор Парижской Богоматери. Из-за пожара в здании обрушились шпиль, часы и полностью крыша. Французские СМИ сообщали, что степень разрушений достигла такого уровня, что Собор Парижской Богоматери называли утраченным для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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