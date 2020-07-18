2020-07-18T13:33:18+03:00
Экономика

С 1 января 2021 года устраиваться на работу можно с электронной трудовой: Что нужно знать

Рассказываем, какие есть варианты выбора между бумажной и электронной книжкой
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Электронная трудовая книжка ничем не будет уступать бумажной, но станет более удобной в использовании.Электронная трудовая книжка ничем не будет уступать бумажной, но станет более удобной в использовании.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Премьер Михаил Мишустин утвердил изменения в правила ведения трудовых книжек. С 1 января следующего года россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Электронная трудовая книжка ничем не будет уступать бумажной, но станет более удобной в использовании. В ней также будет содержаться информация о сотруднике, месте и дате его приема на работу, об увольнениях и причине прекращения трудового договора. В отличие от бумажной трудовой книжки, выписку из которой нужно заказывать в отделе кадров, доступ к электронной книжке у работника будет постоянным. Посмотреть электронную книжку можно будет в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда и на портале госуслуг. При этом сведения из трудовой книжки по-прежнему можно будет получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в Пенсионом фонде или МФЦ.

Напомним, закон о постепенном переходе на электронные трудовые книжки заработал с 1 января этого года. Переход — дело добровольное. До 31 октября работодатели должны сообщить персоналу о возможности перехода на электронный формат. А сотрудники до 31 декабря должны определиться со своим выбором.

Итак, какие же есть варианты:

1. Если работник выберет электронную трудовую книжку, то бумажную книжку выдадут ему на руки. Работодатель в этом случае перестанет отвечать за ведение бумажной книжки. Важный момент: в электронной версии будут фиксироваться только сведения, начиная с 2020 года, поэтому бумажную трудовую книжку необходимо бережно хранить.

2. Если работник выбрал бумажную трудовую книжку, то работодатель продолжит вносить в нее изменения, но при этом будет вести и электронную форму. Так сказать, два в одном.

3. Если работник не напишет никакого заявления в отдел кадров, то за ним сохранится бумажная трудовая книжка.

4. Право на сохранение бумажной трудовой остается и при смене работы. При этом изменить решение и перейти на электронную версию книжки можно в любой момент после 2021 года.

5. Если человек впервые устроился на работу после 1 января 2021 года, то у него автоматически будет только электронная трудовая книжка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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