«Охотницы за миллионерами осаждают Гарика Харламова!»: завидный жених зарабатывает 200 млн. рублей в год

Гарик теперь не пропускает ни одну тусовку – весело коротает холостяцкие вечера. Везде ходит без жены – как известно Харламов и Асмус расстались, оформляют сейчас соответствующие бумаги, делят имущество и решают прочие бракоразводные нюансы. Штампа в паспорте о разводе еще нет, а охота на Гарика уже началась: сердце ведь у артиста свободно, а именно душевные порывы часто влияют на щедрость мужчины.

Гарик Харламов – жених состоятельный во всех отношениях, что подтверждает самый свежий список самых богатых отечественных знаменитостей до 40 лет по данным Forbes: доход артиста в этом рейтинге зафиксирован в размере $2,9 млн. (208 млн. руб.) за год. Гарик получает зарплату на ТВ, еще он продюсер, сценарист своего комедийного телешоу, гастролирует, снимается в рекламе, ведет корпоративы и прочие развлекательные мероприятия (заказники от 2 млн. руб. за штуку). У него и бизнес есть – свой бренд «одежды с юмором», которую реализует через интернет-магазин.

На этой неделе Гарик успел побывать на двух звездных днях рождениях: у Ляйсан Утяшевой и Григория Лепса, где развлекался в компании коллег. Кстати, на 35-летие Ляйсан Гарик подарил редкую кулинарную книгу, а в ответ получил приглашение ужинать в семье Воли и Утяшевой. Добрая Ляйсан предложила: «Гарика теперь кормить некому, так что приходи – накормим». Но пока холостяцкие вечерочки артист проводит за посиделками в гостях у холостых друзей – поет на летних верандах караоке, ведет беседы. Во время одной из таких тусовок мы заметили рядом с Гариком симпатичную блондинку с фигурой модели. И это была не Яна Кошкина, которую неожиданно записали в невесты Харламова.

С первой женой Юлией Гарик развелся, так как влюбился в Асмус. При разводе женщина отсудила у артиста около 5 миллионов рублей.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Коллега Харламова рассказывает kp.ru: «Конечно Гарика теперь подкалывают – все охотницы за богачами в окрестностях Рублевки и Новой Риги внесли его в списки своих «жертв». В этом нет ничего странно – жених и правда завидный. Только вряд ли он теперь станет строить что-то серьезное с коллегой. Какая Кошкина?!» В ближайшее время в третий раз под венец Харламова вряд ли кто-то затащит. Тем более, что ребенок (любимая дочь) у артиста уже есть. Очевидно, что блондинки рядом с ним будут меняться, ну а дом новый 39-летний Гарик еще построит. Сейчас артист снимает дом в элитном поселке на Новой Риге рядом с особняком, который он построил для дочери – девочка в этом году идет в первый класс частной школы неподалеку.

Пока Лариса Гузеева зазывает Гарика в «Давай поженимся!» — он весьма комфортно чувствует себя в новой роли – с дочкой общается ничуть не меньше, а свободное от работы время проводит как хочется. Харламова теперь осаждают красотки, а ему остается сделать правильный выбор.

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