2020-07-18T13:25:54+03:00
Общество

Варвара Караулова вышла замуж за своего адвоката

Осуждённая за попытку примкнуть к ИГИЛ* девушка была освобождена в 2019 году
Ася КУЗНЕЦОВА
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О свадьбе Елисеев сообщил в своём Facebook.О свадьбе Елисеев сообщил в своём Facebook.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Варвара Караулова, которую в 2016 году приговорили к 4,5 года колонии за попытку сбежать в Сирию и примкнуть к террористам Исламского Государства*, вышла замуж за адвоката коллегии "Форт" Олега Елисеева, одного из своих защитников на процессе 2015-2016 годов. О свадьбе Елисеев сообщил в своём Facebook.

- Друзья, только что состоялось мое бракосочетание с самой потрясающей девушкой на земле - Варвара Караулова . Я долго ждал того дня, когда я могу сказать, что по-настоящему счастлив. Я люблю тебя, Варя, - написал адвокат.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в мае 2020 года Елисеев заявил о подготовке к скорой свадьбе с Варварой Карауловой. Адвокат при этом отметил, что свадьба будет в узком семейном кругу из-за пандемии коронавируса и принятых ограничений.

Напомним, в 2015 году студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова начала общаться с террористом ИГИЛ* и попыталась сбежать в Сирию, однако отец смог найти её в Турции и увезти домой. Девушка продолжила общаться с террористом и суд приговорил её в 2016 году к 4,5 годам заключения. В 2019-м её отпустили по УДО, она должна отмечаться дважды в месяц в полиции и не выходить из дома с 23:00 до 06:00, если это не связано с работой.

* Запрещённая на территории России террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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