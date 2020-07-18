Во Франции снова полыхает готический собор: В Нанте ищут следы поджога

В городе Нант на западе Франции полыхает пожар в соборе Святых Петра и Павла, сообщает телеканал BFMTV.

Пожарные пытаются потушить огонь, информации о пострадавших пока не поступало. На месте работают более 70 спасателей на шести пожарных машинах, а периметр собора оцеплен.

Пожарные пытаются потушить огонь, информации о пострадавших пока не поступало.Фото: REUTERS

В Twitter спасательной службы провинции Атлантическая Луара зевак и местных жителей просят не приближаться к месту происшествия.

Очевидцы сообщили, что языки пламени в соборе были замечены примерно в 7:30 утра по местному времени (8:30 мск). Ведущие французские телеканалы уже начали прямую трансляцию с места событий. И пока сообщается, что огонь все еще полыхает внутри здания.

На месте работают более 70 спасателей на шести пожарных машинах, а периметр собора оцеплен.Фото: REUTERS

Во Франции горит собор Святых Петра и Павла .В городе Нант на западе Франции загорелся собор Святых Петра и Павла. На месте работают более 60 спасателей на шести пожарных машинах. Собор в Нанте одна из крупнейших готических церквей во Франции

Прокуратура города Нант заявила, что это мог быть намеренный поджог.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте - одна из крупнейших готических церквей Франции. Он был заложен в 1434 году. Его строительство заняло 457 лет и завершилось только в 1891 году.

Высота этого собора всего лишь на 6 метров ниже столичного Собора Парижской Богоматери.

Очевидцы сообщили, что языки пламени в соборе были замечены примерно в 7:30 утра по местному времени.Фото: REUTERS

Напомним, во Франции недавно закончили реставрацию одной из главных достопримечательностей мира - Собора Парижской Богоматери. Огонь охватил его 15 апреля прошлого года, сообщал сайт KP.ru. Пожар удалось потушить лишь через сутки.

Высота этого собора всего лишь на 6 метров ниже столичного Собора Парижской Богоматери.Фото: REUTERS

В Нотр-Даме полностью обрушились крыша, шпиль и часы. Ущерб был настолько силен, что предполагалось, что церковь придется снести и построить заново, однако, после проведенная тщательная экспертиза убедила реставраторов в возможности восстановить первоначальный облик собора без полной его перестройки. Уцелела не только структура здания, но художественные реликвии, хранившиеся в храме.