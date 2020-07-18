Немецкий суд принял иск нападавшего-мигранта к жертве

И год, и два назад тема мигрантов-беженцев, до сих пор наводняющих Европу, была главной для СМИ Старого света. Эпидемия коронавируса и спровоцированный ею экономический кризис заставили на некоторое время позабыть о ней, но сами беженцы никуда не делись. И продолжают создавать проблемы не только для коренных европейцев, но и для других беженцев.

Кеворк Алмазян – армянин из Сирии, христианин. В 2018 году он получил убежище в ФРГ. Там он стал активистом и публицистом, помощником депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», выступающей среди прочего против исламизации Европы.

После началы работы в парламенте Алмазян стал получать угрозы в соцсетях. Потом его оппоненты перешли от слов к делу.

Как сообщили немецкие СМИ, 6 июля на одной из городских улиц Шарлоттенбурга на Алмазяна напали.

Судя по тому, что все началось с утверждения нападавших – «Ты, чертов журналист, работаешь на Асада!» - те знали, с кем вступили в конфликт. Затем один из мужчин ближневосточной внешности достал острый чёрный предмет, похожий на нож. Но публицист оказался мужчиной крепким, отбился.

Инцидент был зафиксирован уличной видеокамерой, агрессора быстро вычислили. Им оказался некий Мохаммад А., находящийся в Германии в статусе беженца.

Через несколько дней Алмазян получил… повестку в суд. Делом Мохаммада занялась один из самых дорогих адвокатов Берлина Надия Самур. Со слов ее подзащитного, Алмазян якобы не только нанес своему «обидчику» телесные повреждения, но и причинил моральный ущерб. Острым предметом, по ее словам, являлся обычный мобильный телефон.

Как выяснилось, услуги Самур оплачивал не сам беженец, а некоммерческая организация «Берлинский совет мигрантов», получающая немалое финансирование от… мэрии Берлина.

Остается только гадать, будут ли местные СМИ следить за исходом теперь уже судебной битвы, ведь белые расисты в инциденте не участвовали.